Jean-Pierre Pernaut: sa grosse colère et gros coup de gueule concernant les vaccins lors de sa première émission sur LCI

Le 9 janvier dernier, pour sa première, le journaliste Jean-Pierre Pernaut présentait son nouveau programme sur la chaîne LCI: Jean-Pierre & Vous. Le septuagénaire est toujours très franc et n’hésite pas à balancer ce qu’il pense sans filtre. LdPeople vous raconte tout!

Jean-Pierre Pernaut a toujours été clair, il n’a pas l’intention de raccrocher. Il veut rester actif. Le 18 décembre dernier, des millions de téléspectateurs étaient présent devant leur téléviseur pour regarder le dernier journal télévisé de 13h de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut aux commandes. L’homme a présenté le JT durant plus de trente ans. La marque de fabrique du journaliste était de mettre en avant le terroir et les paysages de France. Les régions étaient à l’honneur.

Une empreinte forte sur le JT de TF1

Pendant des décennies, Jean-Pierre Pernaut a marqué l’histoire du JT de TF1. Le journaliste avait vraiment une marque de fabrique et une vision particulière. Depuis son départ, le journaliste a passé la main à Marie-Sophie Lacarrau, une présentatrice qui a fait ses armes sur France 2 avec un beau succès. Jean-Pierre Pernaut reste tout de même actif. Il continue de travailler. Il a récemment lancé un site qui s’appelle JPPTV. Les fans du journaliste peuvent encore le retrouver sur la chaîne LCI qui appartient au même groupe que TF1.

La grosse colère de Jean-Pierre Pernaut

Dans le programme Jean-Pierre & Vous, sur LCI, le journaliste Jean-Pierre Pernaut évoque de quelques thèmes de société. Toujours avec son style si particulier. Le 9 janvier dernier, pour la première édition, l’émission était au cœur de l’actualité du moment. Le programme a accordé la parole à différentes personnes afin de parler des craintes et des interrogations concernant les vaccins tandis que le gouvernement rencontre des difficultés pour le lancement de la campagne de vaccination sur le territoire français.

L’avis très tranché de Jean-Pierre Pernaut sur la question des vaccins

Le sujet des vaccins est au cœur de l’actualité. Et Jean-Pierre avait évidemment son mot à dire. Il a vivement réagi à un reportage qui parlait des difficultés dans la vaccination à Nice. « Les aiguilles envoyées par l’Etat ne sont pas à la bonne taille ». De quoi aggacer le journaliste : « Et voilà des aiguilles trop petites, il ne manquait plus que ça pour compléter le tableau ! Ainsi… pour réaliser un guide de cinquante pages on a été très bons… pour vacciner on n’est pas bons » a balancé le journaliste chevronné. Si Jean-Pierre Pernaut est aussi populaire, c’est grâce à sa franchise. L’homme est si apprécié que même certains se sont demandé s’il n’allait pas se lancer en politique prochainement. Mais Pernaut a indiqué que ce n’était pas le cas. Pourtant, le journaliste est souvent virulent à l’égard du gouvernement. Jean-Pierre Pernaut est marié avec la belle Nathalie Marquay. Et il est très heureux. Il est parti récemment avec sa femme et ses deux enfants.