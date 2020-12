Jean-Pierre Pernaut : sa nouvelle pique contre le Gouvernement, ça vaut un détour !

A la veille de son départ en retraite, Jean-Pierre Pernaut multiplie les attaques envers le gouvernement, et ce en plein direct ! Ce mardi 1er décembre, l’indétrônable présentateur du JT de TF1 a critiqué les mesures sanitaires dans les stations de sports d’hiver.

En plein direct dans son journal, Jean-Pierre Pernaut a ridiculisé les mesures gouvernementales pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Jean-Pierre Pernaut adore les régions de France. Il ne cache pas sa déception de voir que seuls les skieurs professionnels pourront profiter des pistes.

L’époux de Nathalie Marquay a la langue bien pendue ! Depuis qu’il sait qu’il ne sera plus à l’antenne l’année prochaine, il prend ses aises et ose des commentaires cinglants. En effet, depuis plusieurs semaines, il fait comprendre à ses téléspectateurs qu’il n’approuve pas du tout le gouvernement.

“Curieusement, on n’a pas le droit de skier”

Ce mardi 1er décembre, dans le JT de 13h, Jean-Pierre Pernaut proposait un reportage sur les premières neiges en France. Il ouvrait le sujet avec une voix enjouée. “Il a commencé à neiger comme ici, regardez, à Val d’Isère en Savoie. On commençait à désespérer. Enfin un peu de blanc dans le paysage, comme dans les Pyrénées d’ailleurs. Ça commence aussi en Auvergne”.

View this post on Instagram A post shared by Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Mais très vite, les choses ont dérapé. “Au Val d’Isère, curieusement, on n’a pas le droit de skier. Mais la Coupe du monde du ski, elle, aura bien lieu les 12 et 13 décembre”. Jean-Pierre Pernaut ne se fait pas à cette absurdité. Il a alors une pensée émue aux professionnels des sports d’hiver. Dans la rédaction de LDpeople, on pense également à tous ceux qui souffrent de cette situation économique.

Pour Jean-Pierre Pernaut, “la neige a alors ‘un goût amer’

Le mari de Nathalie Marquay poursuit : “La neige a alors ‘un goût amer’ dans les stations à qui le gouvernement interdit toujours d’ouvrir les remontées mécaniques”. On croise les doigts pour que la situation s’arrange en janvier 2021 !

“Pernaut Président !”

Quoiqu’il en soit, l’inoxydable Jean-Pierre Pernaut va laisser son siège le 9 janvier prochain. Et c’est la pétillante Marie-Sophie Lacarrau qui prendra la relève. Ainsi, JPP bat tous les records ! « Avec Yves Monrousi, nous totalisons presque cinquante ans de présentation du 13h ! C’est un record mondial ! Même Dan Rather aux États-Unis n’a tenu que 24 ans. », expliquait-il à Notre temps. Et de préciser que Patrick Poivre-d’Arvor n’a duré que 21 ans au 20h, Claire Chazal 24 ans sur les week-ends ! Dans la rédaction de LDpeople, on a été scotché ! Jean-Pierre Pernaut officie en effet au JT de TF1 depuis 1988 !

View this post on Instagram A post shared by Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Et quand les journalistes de Notre Temps ont voulu savoir s’il caressait l’envie de faire de la politique, sa réponse a été catégorique. « Jamais ! J’ai beau être accueilli parfois en province par des ” Pernaut président ! ” Ou me voir tendre des enfants dans la foule pour que je les bénisse, je garde la tête sur les épaules. Et je prends ces élans de sympathie pour ce qu’ils sont, des déclarations d’amitié. Ensuite, je suis bien trop vieux pour faire de la politique. Et j’ai bien trop de plaisir à regarder les hommes politiques de loin… » Ça a le mérite d’être clair !