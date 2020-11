Jean-Pierre Pernaut : sa remplaçante, débarque en avance pour le 13 h, on vous dévoile tout

Le 18 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut présentera son dernier journal de 13 heures sur TF1. Un dernier JT a la saveur particulière car de nombreuses personnalités seront présents sur le plateau pour ce moment historique.

Il ne reste plus que quelques semaines aux fans de Jean-Pierre Pernaut pour regarder les JT du fameux présentateur de TF1. Le 18 décembre prochain, le journaliste présentera son ultime JT diffusé sur TF1. L’homme ne dit pas adieux à la télévision car il a d’autres projets en perspective, notamment des soirées évènementielles. C’est la très belle pétillante Marie-Sophie Lacarrau, qui officiait avant sur France 2, qui lui succèdera le 4 janvier.

Un passage de relai délicat

Un passage de relai qui s’avère délicat pour TF1, maître du JT de 13h grâce à son journaliste star. Depuis 1988, le très expérimenté Jean-Pierre Pernaut a présenté l’actualité aux Français avec des reportages centrés sur le monde rural et les traditions. Une formule qui cartonne alors qu’à son arrivée à la présentation du JT de 13 heures, il y a 32 ans, peu de gens pariaient sur lui. Le journaliste a surpris tout le monde par sa longévité exceptionnelle. Aujourd’hui à quelques semaines de son départ, il affiche une grande liberté de ton à l’antenne et se permet même d’exprimer son point de vue sur la situation de la France.

Un homme familier des coups de gueule

Ses coups de gueule sont salués par le public qui va apprendre à avoir de nouvelles habitudes très bientôt. Il faut savoir que le JT du 13 heures de TF1 devrait peu bouger, sur son aspect, Marie-Sophie Lacarrau devra mettre sa patte et être adoptée par les téléspectateurs. Un vrai challenge pour la présentatrice du département de l’Aveyron, qui pourra s’appuyer sur le soutien de Pernaut. L’homme a déjà distilé des conseils précieux à la jeune femme. Le 18 décembre 2020, Marie-Sophie Lacarrau sera là sur le plateau du JT de 13 heures. Un beau symbole.

Jean-Pierre Pernaut tire sa révérence

Une façon pour le présentateur de mettre en avant celle qui va lui succéder. Les journalistes de TF1 Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray devraient aussi être présents alors que de plusieurs journalistes concoctent déjà de multiples surprises pour Jean-Pierre Pernaut. Une édition particulière pour ce totem de l’information, avant qu’il travaille sur de nouveaux projets. Entre son émission sur la chaîne LCI, un programme « différente, sur l’actualité de la semaine » et sa JPPTV où il va poursuivre sa passion pour « l’actualité des régions avec ses coups de cœur et ses coups de sang », le journaliste aura de quoi s’occuper. Reste à préparer une belle soirée pour fêter son départ avec les formes. Un événement qui devra se faire plus tard à cause de la situation sanitaire : « La grande fête, ce sera pour plus tard ! », indique-t-il encore. La fête devrait être belle car il faudra marquer le coup pour un tel parcours.