Jean-Pierre Pernaut, scandale, ténébreuse disparition, la vérité dévoilée, il s’exprime

Souvent la cible de nombreuses rumeurs concernant son état de santé, l’animateur Jean-Pierre Pernaut a tenu à faire quelques révélations à sa manière.

Selon le magazine Ici Paris Jean-Pierre Pernaut aurait subi une intervention chirurgical dans le plus grand des secrets et le magazine France Actu, revient de son côté sur le « scandale », concernant son fameux coup de gueule télévisuel contre le gouvernement.

Mais l’information la plus difficile à entendre est sans doute celle de Ici Paris, qui évoque une opération délicate pratiquée dans le plus grand secret dans un hôpital à Paris. Mais selon le magazine, il n’y a pas de lien particulier avec le cancer de la prostate dont il a été victime à l’époque et dont il a pu être guéri.

« Vu les circonstances, tout porte à croire que son hospitalisation révélait un caractère d’urgence », explique un membre de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.

Le présentateur et journaliste a réagi à ces rumeurs, à sa manière, en diffusant une très belle photo de son beau jardin dans les Yvelines, agrémentée superbes fleurs afin de diffuser un message d’espoir et d bien être.

En effet le présentateur préféré des français s’est confiné très sereinement chez lui, au vert, loin des tumultes de la ville parisienne.



« Et bien c’est vrai ! Il vaut mieux avoir un bout de terrain en ce moment, que d’être dans un appartement à Paris », a-t-il expliqué au magazine. On se souvient d’ailleurs que sa femme, Nathalie Marquay avait rassuré le PAF et la toile sur l’état de santé de son mari. Mercredi 11 mars 2020, elle avait levé le voile dans C’est que de la télé sur C8. Et les nouvelles étaient très rassurantes : « Il va très bien. C’est une trachéite, il est sous antibiotiques, mais ça fait 15 jours et ça ne passe pas, je lui dis ‘arrête de fumer ça ira mieux’, mais il n’arrête pas de fumer« , avait elle déclaré. Dans la foulée, la belle brune avait indiqué que ce fameux passage sur la Une l’avait aussi « bien fait rire à la maison avec les enfants« .

Ce n’était donc pas le Coronavirus qui faisait souffrir le septuagénaire comme beaucoup se sont inquiétés,