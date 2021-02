Jean-Pierre Pernaut serait responsable de la panne sur TF1? Marie-Sophie Lacarrau témoigne !

Jean-Pierre Pernaut est réellement soupçonné par les internautes. Certains en plaisantent et d’autres prennent cela très au sérieux. En effet, TF1 a connu une panne inédite dans son histoire. Et cela quelques semaines seulement après la fin des 33 ans de JT de 13h du journaliste. Coïncidence ? De nombreux internautes ne croient pas aux coïncidences. Pire, ils estiment que Jean-Pierre Pernaut a fait capoter le JT pour mettre sa remplaçante dans la panade.

Marie-Sophie Lacarrau n’y croit pas une seule seconde. Et elle a pour preuve le témoignage de son collègue, le journaliste duquel elle prend la relève. Car il se trouve que les journalistes de TF1 devaient déjeuner ensemble à la fin du JT ce jour-là. Comme LDpeople vous le disait dans un article antérieur, d’après les infirmations du journale Le Parisien, Jean-Pierre Pernaut était présent dans les locaux. Il était là pour travailler à son programme du samedi sur LCI, Jean-Pierre et vous. Lui aussi a donc été victime de la fameuse panne du groupe TF1.

Une panne inattendue sème le trouble sur TF1 et chez les internautes

Ce qui est certain c’est que cette panne est historique ! De ce fait, elle suscite les interrogations du public. Sur la Toile, les internautes imaginent milles théories mais n’arrivent pas à croire que TF1 ne pouvait pas la voir venir. Et la théorie la plus plébiscitée est donc celle qui dit que Jean-Pierre Pernaut est responsable.

La panne qu’à connu TF1 ce 18 février a laissé tout le monde dans la surprise. Car même le système qui était prévu pour prendre le relais dans un tel cas de figure n’a pas voulu démarrer. En effet, Le Parisien a donné rapidement des informations grâce à des sources présentes dans les locaux de TF1 lors de la panne.

Jean-Pierre Pernaut la voyait venir

Marie-Sophie Lacarrau a alors fait ce que Jean-Pierre Pernaut aurait fait à sa place, elle a pris l’antenne malgré la crise. La journaliste a présenté ses excuses au public au nom de TF1 et a expliqué le problème tel qu’il était. À savoir que toutes les équipes compétentes étaient mobilisées pour résoudre la panne. Mais que pour le moment, personne ne savait quand tout pourrait remarcher normalement. Pas de JT de 13h donc ce 18 février. Mais la remplaçante en titre de Jean-Pierre Pernaut a bon espoir que cela ne lui arrive pas deux fois dans sa carrière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie-Sophie Lacarrau (@mariesophielacarrau)

Un incident technique de cette ampleur, c’est bien évidemment du jamais vu. Et cela rend la chose inconcevable pour le public. De plus, Jean-Pierre Pernaut a laissé entendre qu’elle se préparait. En effet, selon lui, cette panne devait arriver tôt ou tard. Et il peut se réjouir qu’elle ne soit pas survenue pendant l’une de ses présentation du JT de 13h. En 33 ans tout de même ! C’est bien cela justement qui a mis la puce à l’oreille des internautes sceptiques. Car si Jean-Pierre Pernaut avait pu envisager la panne, pourquoi les équipes de TF1 n’ont pas pu l’anticiper ?

Une rumeur sur Jean-Pierre Pernaut qui reste infondée

Marie-Sophie Lacarrau témoigne dans une interview pour La Dépêche du Midi ce 23 février. Elle explique alors que dès 12h40, des soucis techniques ont commencé à se répandre chez TF1. Mais la mobilisation des équipes n’a pas suffit à réparer le problème avant de prendre l’antenne. Et pour le reste, même elle n’est pas suffisamment compétente pour donner des détails précis et techniques. LDpeople se gardera bien d’avancer que la panne aurait pu être évitée. Ni meme de corroborer les soupçons des internautes. Après tout, quel intérêt aurait Jean-Pierre Pernaut à créer la panique ?

Pendant leur pause déjeuner, Jean-Pierre Pernaut a lui même évoqué les blagues qui commençaient à se répandre sur la Toile à sa consœur. Il trouvait amusant que les internautes imaginent qu’il puisse être parti avec les codes d’accès des ordinateurs. C’est vrai qu’en 33 ans, tout s’est bien déroulé pour le journaliste. Alors qu’en moins de trois mois pour Maris-Sophie Lacarrau, le pire se produit. Cela devait peut-être arriver mais à présent, TF1 est certain de pouvoir anticiper le moindre pépin. Plus question de laisser les téléspectateurs sans leur JT de 13h. LDpeople peut l’affirmer en revanche, TF1 espère ne pas avoir à faire une croix sur l’audience de son JT de 13h une nouvelle fois. La panne a été réparée à temps pour le journal du soir de la chaîne. Et cela aussi c’était l’une des craintes de TF1 ce 18 février.

Les internautes continueront de blaguer et d’autres continueront d’imaginer un complot. Que peuvent bien y faire Marie-Sophie Lacarrau et Jean-Pierre Pernaut ? En effet, il est humain de chercher du sens aux événements impromptus. Mais parfois, le hasard est à prendre en compte, de même que les coïncidences. Tout n’est pas un scénario bien ficelé et bourré d’intrigues dans la vie.