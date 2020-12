Jean-Pierre Pernaut: ses confidences très touchantes concernant sa mère décédée, ”Je ne pouvais pas arrêter tant qu’elle était vivante“

Dans quelques jours, Jean-Pierre Pernaut va vivre son dernier journal télévisé sur TF1. Dès lors, c’est l’occasion pour lui de revenir sur sa carrière de plus de 30 ans à la tête de l’édition de 13 heures. Mais dans l’émission Sept à Huit diffusée ce dimanche 13 décembre, le journaliste s’est également confié sur sa relation particulière qu’il entretenait avec sa mère. Ainsi, il semble avoir beaucoup de mal à cacher son émotion lors de l’évocation de cette retraite. LD People vous explique pourquoi le mari de Nathalie Marquay n’a pas voulu partir plus tôt.

Jean-Pierre Pernaut : un départ impossible du vivant de sa mère

Une fan de la première heure

Durant plusieurs décennies, Jean-Pierre Pernaut aura fait les beaux jours de TF1. Cependant, après une longue réflexion, il semble avoir pris la décision définitive de se retirer de son journal. Mais cela ne signifie pas que le journaliste disparaît totalement des médias. Pour preuve, il semble encore avoir quelques projets avec le groupe TF1. Ainsi, ses fans pourront bientôt le retrouver sur LCI, mais également sur une chaîne du web qui lui sera consacré.

Mais l’arrêt de son JT de 13 heures reste un tournant marquant dans sa vie. Dans cet entretien face aux journalistes, le mari de Nathalie Marquay parle de ces longues années à assurer l’information sur la première chaîne. Irrémédiablement, ça lui fait penser à sa mère qui n’a pas raté l’un de ses passages quotidiens. ” Ça a été ma téléspectatrice tous les jours. Elle n’a jamais raté un journal ni un Combien ça coûte non plus. J’avais le droit tous les jours à son petit coup de fil le soir (…) “.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Un moment très attendu, mais redouté

Le compte à rebours a commencé pour Jean-Pierre Pernaut. En effet, le 18 décembre prochain, il va tirer sa révérence. Mais plus la date fatidique approche, plus l’homme de télévision semble fébrile. “ Finalement, j’ai bien fait d’arrêter ou pas ? Finalement, j’aurais peut-être pu tenir un petit peu “. Mais en réalité, son choix semble bien définitif. ” Je rigole parce que ce n’est pas vrai. C’est trop tard à moins que… Regardez bien le journal du 18 décembre à la fin. Et si je disais que c’est une blague ? “. Alors véritable suspense ou une nouvelle boutade du roi de l’info ? Non, apparemment, sa décision est prise. D’ailleurs, il sait déjà ce qu’il dira lors de cette dernière édition.

En effet, Jean-Pierre Pernaut souhaite dédier sa carrière à ceux qui ont le plus compter pour lui. Dès lors, son texte d’adieu est déjà prêt. Et bien évidemment dans les personnes à remercier, il pensera d’abord à sa mère. ” Je ne pouvais pas arrêter tant qu’elle était vivante. Ce n’était pas possible, elle n’aurait pas compris que j’arrête parce qu’elle voulait que je continue. Elle est partie il y a 4 ans et j’ai tenu 4 ans de plus. C’est pas mal “. Voilà donc pourquoi Jean-Pierre Pernaut n’a pas arrêté plus tôt. Du moins, il s’agit de l’une des raisons principales. Car de toute évidence, le journaliste aime son métier. Et même si sa décision semble irrévocable, ce n’est pas sans une légère amertume qu’il semble prendre son envol !