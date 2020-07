Jean-Pierre Pernaut son fils opéré : Nathalie Marquay nous informe et donne des nouvelles

Alors que Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay sont actuellement en vacances, un accident aurait pu gâcher cette période de repos. Un événement qui très heureusement se révélera sans trop grande conséquence, mais qui aurait pu être beaucoup plus grave. Le dimanche 26 juillet 2020, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay donnait sur son compte Instagram les dernières nouvelles de santé de son fils Tom. Le jeune homme avait, en effet, été hospitalisé quelques jours plus tôt pour une torsion testiculaire. C’était sa maman, Nathalie Marquay–Pernaut qui avait emmené leur fils de 16 ans aux urgences de l’hôpital dans la nuit du 12 au 13 juillet 2020, après que celui-ci se fût plaint d’une douleur affreuse dans la région du bas-ventre.

Le fils de Jean-Pierre Pernaut semblait effectivement mal-en-point et sa maman n’avait pas hésité à se rendre directement à l’hôpital. Le jeune homme avait également communiqué par ce message qui ne laissait aucun doute sur sa douleur » En gros, ma boule est en feu… Et ça fait super mal ! Je vais sûrement me faire opérer des cou****s. Ils disent qu’au bout de 6 heures, si tu n’as rien fait, ta boule meurt ! Et là ça fait déjà 3 heures « . Mais par chance ou grâce aux soins des médecins, l’opération ne s’est finalement pas révélée nécessaire et tout s’est remis en place très rapidement.

Un coup dur pour l’un des enfants du couple Pernaut–Marquay qui est en passe de devenir un grand sportif. Il y a quelques jours, on pouvait découvrir sur le compte Instagram de sa célèbre maman une photo de lui en habit de pilote. Car Tom est sur le point de devenir l’un des plus grands espoirs du sport automobile français. Il s’entraîne actuellement dans une catégorie appelée F4. La maman semble très fière des exploits de son enfant et Nathalie Marquay n’arrête pas de partager sur les réseaux sociaux des photos de son fils prodige. En regardant les photos de plus près, il y a une chose que Tom ne pourra nier, c’est qu’il est bien le fils de Jean-Pierre Pernaut tant la ressemblance avec le présentateur et journaliste préféré des Français est flagrante. Après ce passage par la clinique, de nombreux messages de soutien sont arrivés pour s’enquérir de l’état de santé du fils de l’ancienne Miss France et du présentateur de TF1. Mais la maman avait décidé de rassurer tous ses followers par un message, on ne peut plus clair « Forme olympique ! , assurant ainsi que tout allait beaucoup mieux et que les choses reprenaient leur cours.

Une petite parenthèse qui n’empêchera finalement pas, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay de prolonger leurs vacances donc ils espèrent bien profiter après cette année très compliquée. Car, avec la crise du covid-19, c’était l’état de santé de Jean-Pierre Pernaut qui inquiétait sa famille. Victime d’un cancer de la prostate l’année dernière suite auquel il avait dû subir une intervention chirurgicale, la propagation du virus lui avait fait prendre la décision de s’écarter de la présentation du journal télévisé de 13 h de TF1. Une décision qui n’avait pas été facile à prendre, mais qui avait été validée par la direction de la chaîne pour éviter tout risque pour son animateur vedette. Une période de retrait toute relative puisque au moment même où Jean-Pierre Pernaut était censé se reposer chez lui, il avait décidé d’installer un mini-studio dans son domicile. Une installation qui allait lui permettre d’intervenir direct dans son journal. Un journal pour lequel il avait laissé momentanément les rênes à son ami Jacques Legros. Paradoxalement, c’est durant cette période de confinement où il était chaque jour chez lui, que Jean-Pierre Pernaut a fait le plus parler de lui, un véritable buzz donc on se souvient encore.

Durant ce retrait partiel, le présentateur du journal qui officie depuis plusieurs décennies sur la première chaîne de télévision française avait décidé de frapper un grand coup. Très remonté contre les mesures prises par le gouvernement durant cette période de confinement et de pandémie, il avait vivement critiqué la stratégie mise en place par les ministres. Il relevait ce qui lui paraissait comme de véritables aberrations. De la fermeture des plages à la fermeture des petits commerces, Jean-Pierre Pernaut s’en était pris de manière assez virulente au choix du gouvernement Macron. Des déclarations qui ont fait de l’homme de 70 ans une véritable star durant plusieurs semaines et confortaient son statut de personnalité préférée des Français.

Une histoire qui avait fait grand bruit et fait naître des rumeurs que Jean-Pierre Pernaut dérangeait jusqu’au plus haut sommet de l’État et que certains le voyaient déjà débarqué par TF1. Des bruits de couloir le faisaient prendre une retraite anticipée et l’imaginaient déjà jeté aux oubliettes. Mais, bien évidemment aucune de ces hypothèses n’était fondées et Jean-Pierre Pernaut ne semble pas du tout prêt à laisser sa place pour l’instant. Après toutes ces aventures, le journaliste avait donc décidé de prendre des vacances bien méritées avec son épouse Nathalie Marquay et ses enfants. Fort heureusement, le petit ennui de santé de son fils Tom, ne se sera pas révélé très grave et toute la petite famille Pernaut–Marquay, va pouvoir continuer à profiter d’un été afin de recharger les batteries et entamer une nouvelle saison.

On retrouvera donc sans aucun doute Jean-Pierre Pernaut très bientôt sur les écrans de TF1 afin de continuer à assurer la présentation de son JT de 13 h. Et pour ceux qui espèrent, que cette période de vacances aura changé le célèbre journaliste, qu’ils ne se réjouissent pas trop vite. Car on connaît le tempérament de Jean-Pierre Pernaut toujours décidé à donner son avis lorsque les choses ne lui plaisent pas. À 70 ans, près de 40 ans de présence sur les écrans de télévision et jouissant d’une notoriété extraordinaire auprès des téléspectateurs, on ne voit pas très bien qui pourrait le faire taire. Même, si un jour, il faudra bien évidemment qu’il quitte les studios de TF1, ce sera vraisemblablement quand il l’aura décidé lui-même. Mais comme on le sait, en télévision même si les choses paraissent peu probables, tout peux arriver. Les exemples sont nombreux de personnes que l’on croyait indéboulonnables et qui pour de sombres raisons internes ont disparu du jour au lendemain. Comme dit le proverbe, l’avenir nous le dira.