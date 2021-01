Jean-Pierre Pernaut : son fils Tom joue la star sous les yeux émerveillés de Nathalie Marquay

En plus d’être très populaire sur les réseaux sociaux, Tom, le fils de Jean-Pierre Pernaut est aussi un danseur aguerri. En villégiature avec ses parents, Tom a joué la star et a multiplié les pas de danse sur la piste. L’ambiance était très chaude ! LdPeople vous raconte tout.

Avoir la classe sur une piste de danse n’est pas donné à tout le monde. En ce moment en vacances, Tom, 17 ans, le fils de Nathalie Marquay et de Jean-Pierre Pernaut a montré qu’il était très à l’aise. Ils sont partis se reposer aussi en compagnie de Lou, 18 ans. Un moment idéal pour recharger les batteries. Le 2 janvier dernier, l’ancienne reine de beauté, Nathalie Marquay a diffusé sur les réseaux sociaux, une folle soirée à ù l’on peut voir son fils danser avec beaucoup d’énergie et de souplesse. Un style digne d’un danseur professionnel.

Tom Pernaut enflamme la piste de danse

Sur la piste de danse, les chansons festives s’enchaînent. L’ambiance est vraiment agréable. Tout le monde prend beaucoup de plaisir avec se déhancher sur les rythmes endiablés qui sont diffusés ce soir-là. Tom semble être un fan de danse. Il se donne vraiment à fond. Sa mère, Nathalie Marquay, qui faut Miss France éprouve une énorme admiration pour son fils. Elle a souhaité absolument partager les pas de danse fougueux de son fils. Sous cette vidéo, elle a noté : « une vraie légende à lui tout seul Tom Pernaut. Alors le déhanché de son papa Jean-Pierre Pernaut ou de sa maman ? ».

Les internautes sont emballés

Suite à la diffusion des vidéos sur Instagram, les abonnés de Nathalie Marquay ont été emballés et ont multiplié les commentaires. On pouvait, par exemple, lire : « ça serait génial de voir aussi les parents danser sur la piste », ou encore « on attend de voir Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut à l’œuvre également », mais aussi « ce superbe pas de danse a dû être transmis par les parents », « chez les Pernaut, on a la danse dans le sang ». « Et comment se débrouillent les parents alors ? ». Mais les abonnés des réseaux sociaux n’ont pas été satisfaits car ni Nathalie Marquay, ni son ami Jean-Pierre Pernaut n’ont diffusé de vidéos sur lesquelles ils dansent.

Une page se tourne pour Jean-Pierre Pernaut

L’ex-présentateur du JT de TF1 a cédé la place récemment à Marie-Sophie Lacarrau et il semble heureux de sa nouvelle vie. Il vient de lancer un nouveau site sur la plateforme MYTF1 nommé JPPTV. Sur ce site, on retrouvera de nombreux reportages mais aussi de nombreuses archives du JT ou encore des chroniques comme il sait si bien les faire. Pernaut est un homme qui possède une énorme popularité. Pendant trente ans, le journaliste a été un monument du petit écran. Il a généré de très grosses audiences sur TF1 grâce à sa touche très terroir.