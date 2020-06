Jean-Pierre Pernaut sous le choc, il se fait « dézinguer » par les internautes et Jacques Legros

Jean-Pierre Pernaut est le titulaire du siège de présentateur du JT de 13h de TF1, depuis plus de trente ans. Et cela ne fait pas encore tout à fait deux ans, que Jacques Legros est le remplaçant attitré de Jen-Pierre Pernaut. Cependant, la popularité de ce dernier ne cesse de croître. Depuis qu’il a pris l’antenne pendant le confinement de Jean-Pierre Pernaut, il accumule les fans. En effet, le public écrit même à TF1 pour demander d’arrêter de laisser Jean-Pierre Pernaut faire de l’ombre à son remplaçant. Selon certaines lettres, la direction de TF1 mettrait alors trop en avant Jean-Pierre Pernaut et le public trouverait cela injuste pour Jacques Legros.

Jean-Pierre Pernaut perdrait de sa popularité ?

Jean-Pierre Pernaut est un des anciens de la télévision. Avec plus de trente ans de carrière chez TF1, il est l’un des journalistes les plus respectés de son domaine. Et il faut dire que son absence à fait du bruit ! En effet, Jean-Pierre Pernaut fait partie des personnes à risque de l’épidémie. Si il attrape le COVID-19, le présentateur pourrait ne pas s’en remettre du tout. Pour lui éviter de risquer sa vie, toute la chaîne de TF1 aménage alors son temps d’antenne. Jean-Pierre Pernaut peut donc respecter le confinement tout en continuant à travailler depuis son domicile. Cependant, le présentateur n’a pas accès aux ressources, ni aux équipes techniques et éditoriales habituelles. Pour assurer la continuité du JT de 13h de TF1, malgré son absence, c’est donc Jacques Legros intervient.

Jacques Legros est le remplaçant officiel de Jean-Pierre Pernaut pendant ses vacances depuis environ deux ans. Et il a assuré pendant l’absence de Jean-Pierre Pernaut. Une absence due au confinement. Et si cette période n’a duré que six semaines pour la majorité des Français, Pernaut se l’est appliquée pendant douze semaines consécutives. Et pendant tout ce temps, il intervenait pour des courtes sessions à la fin de chaque JT de 13h de TF1. Ses passages permettaient à TF1 de continuer à laisser en lumière le présentateur tout en rassurant les fans sur son état de santé. De plus, c’était une façon ludique de rappeler l’importance du confinement pour les personnes à risques. Car Jean-Pierre Pernaut a eu 70 ans cette année. Et il est en rémission pour un cancer de la prostate diagnostiqué il y a deux ans.

Le public du JT de 13h de TF1 s’interroge sur l’utilité des interventions de Pernaut pendant son confinement

Cependant, le public du JT de TF1 n’a pas toujours vu d’un bon œil le fait que TF1 fasse autant d’efforts pour Jean-Pierre Pernaut. La rédaction reçoit de nombreuses lettres de fans. Elles sont importantes pour connaître les avis du public. la chaîne peut s’adapter si cela est nécessaire afin de satisfaire son audience. Mais certains des courriers attaquent cette attitude. En effet, pour beaucoup de téléspectateurs, Jacques Legros serait dévalorisé vis à vis de Pernaut. Une situation qu’ils trouvent injuste et qu’ils dénoncent. Cependant, il ne faudra pas y voir une guerre ouverte entre les présentateurs. En effet, Jacques Legros a conscience que son rôle consiste à remplacer Jean-Pierre Pernaut pour une durée limitée. Et Jean-Pierre Pernaut a toute confiance dans le travail de son collègue.

Des divisions chez les fans de Jean-Pierre Pernaut

Mais le public du JT de 13h de TF1 semble se diviser. Certains ne comprennent pas pourquoi Jean-Pierre Pernaut ne prend pas sa retraite par exemple. D’autres encore, se demandent pourquoi Jacques Legros se contente d’un rôle de remplaçant. Puis certains autres s’insurgent de constater que TF1 protège autant Pernaut. Autant de petites polémiques qui entourent le JT de TF1. Pour autant, la position de TF1 reste claire. Et Jean-Pierre Pernaut, tout comme Jacques Legros, la suive à la lettre. Pour TF1, c’est Jean-Pierre Pernaut qui possède un contrat en tant que présentateur du JT de 13h. Et Jacques Legros possède un contrat en tant que remplaçant. L’objectif était donc de protéger la santé du présentateur vedette. Et c’est un choix que Jean-Pierre Pernaut, ainsi que sa famille, ne regrettent pas.

Qu’est-ce qu’ils attendent @TF1 de mettre jean pierre Pernaut à la retraite .il a 70ans .

il s’incruste chaque jour telle une verrue dans le journal de l’excellent #JacquesLegros — Mourier René (@MourierRene) May 20, 2020

Les critiques s’amplifient à propos de Jean-Pierre Pernaut et de sa place chez TF1

En effet, Nathalie Marquay-Pernaut, l’épouse du présentateur, ne manquait pas une occasion de remercier TF1 sur les réseaux sociaux. Préserver la santé de son mari est évidemment très important pour elle. L’ancienne Miss France prenait d’ailleurs le temps de donner de ses nouvelles aux fans sur les réseaux sociaux. Car les rumeurs sur l’état de santé de Pernaut allaient bon train pendant son absence du plateau. Toutefois, il est enfin de retour depuis le 8 juin dernier. Et pour ceux à qui manque déjà Jacques Legros, il sera de retour à compter du 10 juillet. Le remplaçant officiel de Jean-Pierre Pernaut assurera seul les JT de 13h durant les vacances d’été de Jean-Pierre Pernaut. Mais cela sera encore certainement l’occasion pour les détracteurs du présentateur de proposer à nouveau qu’il prenne sa retraite

Depuis quelques années, les internautes sont de plus en plus nombreux à se demander quand Jean-Pierre Pernaut laissera la place aux jeunes. Et il vaut bien avouer que c’est un débat qui a repris de l’ampleur sur la toile durant sa période de confinement. Pour autant, Pernaut n’a pas encore évoqué cette étape de sa vie. Elle arrivera tôt ou tard comme elle arrive pour tout le monde. Et nous pouvons être sûrs que TF1 prendra le temps d’en informer le public à l’avance. Car malgré ses détracteurs, Jean-Pierre Pernaut compte tout de même une très large majorité de fans dans le public du JT de 13h de TF1. Des fans de toutes les générations ! Car, depuis son coup de gueule sur les mesures gouvernementales incohérentes concernant le confinement, il est devenu l’idole des jeunes.