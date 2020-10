Jean-Pierre Pernaut: surprend comme jamais les internautes avec sa tenue “on ne l’a jamais vu comme ça”!

Jean-Pierre Pernaut sans costard cravate, la première fois, ça peut faire mal aux yeux. Et pourtant, c’est en T-shirt et jeans que l’ancien présentateur du JT de France 2 a fait son apparition sur Tik Tok. A l’origine de cette vidéo incongrue, sa fille, Lou Pernault. Attention, entre les deux, il y a de la tension dans l’air.

Les Français ne l’ont connu qu’assis dans son siège de présentateur du JT de 13 heures. Chaque déjeuner, il raflait quand même la moitié des téléspectateurs. Et ce pendant plusieurs décennies ! Mais chaque bonne chose a une chose et Jean-Pierre Pernaut a dû laisser sa place et passer le relai à Marie-Sophie Lacarrau. Cette dernière le concurrençait jusqu’alors sur le JT de 13 heures sur France 2.

Jean-Pierre Pernaut aux manettes d’une plateforme dédiée aux régions sur TF1

Ses admirateurs, habitués de longue date à manger avec lui, peuvent se rassurer. Leur présentateur vedette ne dit pas adieu à France Télévisions pour autant. Le papa de Lou animera des programmes spéciaux. Il planche même sur le lancement d’une plateforme numérique dédiée aux régions de France.

“Quand mon père découvre Instagram”.

En attendant, le mari de Nathalie Marquay s’accorde du bon temps en famille. Ses fans pourront donc le retrouver sur les réseaux sociaux les plus tendances, comme Tik Tok ou encore Instagram. Sa fille Lou profite de la retraite de son papa pour le mettre en scène. Elle s’amuse à le mettre en avant dans ses vidéos. Récemment, elle a partagé à ses abonnés un extrait qu’elle légendait ainsi : “Quand mon père découvre Instagram”.

« Je n’ai pas dis que tu étais moche, je ne te reconnais pas sur la photo ! »

Lou Pernaut affiche une tête de six pieds de longs dans cette vidéo. En cause ? Son père lui a fait une réflexion qui ne lui a pas plu du tout. Jean-Pierre Pernaut a dit à sa fille chérie qu’il ne la reconnaissait pas sur les photos qu’elle postait d’elle sur Instagram. “Ne fais pas la gueule ! Je n’ai pas dit que tu étais moche, je ne te reconnais pas sur la photo !“, a-t-il expliqué pour détendre Lou.

Les internautes ont été en tout cas diverti par ce moment familial. Ils ont découvert Jean-Pierre Pernaut sous un nouveau jour. Et surtout dans un nouveau style vestimentaire qui a fait réagir les internautes. “Je l’ai toujours vu dans le journal et là je le vois en dehors, ça me fait rire“, “Il est tellement mignon !”, Sympa son t-shirt !“, “Ça fait bizarre de le voir comme ça !”, ont remarqué les abonnés. Jean-Pierre Pernaut sera-t-il la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux ?