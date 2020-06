Jean-Pierre Pernaut: TF1 c’est fini ? Il s’exprime, dit ENFIN toute la vérité, et dévoile tout !

Jean-Pierre Pernaut est absent depuis plusieurs mois des plateaux de télévision. Présentateur star du 13h de TF1, Jacques Legros depuis pris sa relève. Mais jusqu’à quand cela va-t-il durer ? Le confinement de Jean-Pierre Pernaut va-t-il bientôt se terminer ? Des questions brûlantes sur les lèvres de tous les fans de Jean-Pierre Pernaut. En effet, tant qu’il ne sera ps de retour, impossible de croire qu’il se porte réellement au mieux de sa forme. Et finalement le suspense est brisé par le principal intéressé. Jean-Pierre Pernaut décide de faire son annonce sur Twitter et nous vous disons tout dans cet article.

Jean-Pierre Pernaut annonce son retour et balaye les rumeurs sur sa santé défaillante

Le présentateur ne doit plus pouvoir supporter les rumeurs sur sa santé. Jean-Pierre Pernaut est prêt à revenir en plateau. Les fans trépignent d’impatience même si Jacques Legros a très bien su prendre la relève comme toujours. Les fans du présentateurs seront donc heureux d’apprendre que Jean-Pierre Pernaut sera bel et bien de retour pour présenter le JT de 13h sur TF1. Il annonce le 3 juin son grand retour !

Le compte Twitter de Jean-Pierre Pernaut est suivi par plus de 100 000 personnes. Et il est possible de relayer rapidement les messages qui y sont publiés. Ainsi, en choisissant Twitter pour annoncer la nouvelle, Jean-Pierre Pernaut peut être sur que ces fans auront eu le message.

Heureux ! Rendez-vous demain et vendredi pour mes deux derniers « 13h à la maison ». Ravi de vous avoir accompagnés pendant cette période si difficile. Retour sur le plateau du #JT13H lundi…. Bravo à l’équipe du 13h et à #JacquesLegros d’avoir si bien bossé 👏👏 @TF1LeJT — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) June 3, 2020

Les précautions sanitaires restent valables malgré son retour chez TF1

Le présentateur se dit ravi de pouvoir reprendre ses habitudes en plateau. Ravi d’avoir pu rester près de ses fans malgré son confinement à domicile. Mais également ravi de les retrouver à l’antenne de TF1 depuis le plateau à partir de lundi. Le 8 juin est une date à marquer dans nos calendriers. Jean-Pierre Pernaut aura alors passé près de trois mois de confinement. En effet, il a préféré prendre toutes les précautions et s’imposer un mois de confinement supplémentaire par rapport au reste de la population. Lorsque nous avons plus de 70 ans et que nous avons déjà eu des maladies graves, mieux vaut redoubler de prudence. Jean-Pierre Pernaut est bien trop informé sur la situation pour se laisser dépasser par les événements.

Mais tout semble rentrer dans l’ordre à présent. En effet, le virus est de plus en plus sous contrôle. Cependant, il n’est pas encore éradiqué. Sortir ne comporte ps encore aucun risque de contagion. Les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont de mises. Jean-Pierre Pernaut va retrouver son plateau de télévision mis cela ne se fera évidemment pas sans précautions. Après avoir fait tant d’efforts pour protéger sa famille et sa santé, le présentateur fera en sorte de continuer dans son élan. En effet, il reste essentiel de continuer à ralentir la circulation du virus sur le territoire.