Jean-Pierre Pernaut TF1 « ne présente plus le 13h, découvrez pourquoi?

Jean-Pierre Pernaut est une véritable vedette. Présentateur du JT de 13H sur TF1 depuis 1988, les français sont très attachés à Jean-Pierre Pernaut. Pourtant il manque à l’appel depuis le début de la pandémie. Confiné à son domicile, les mesures sanitaires sont prises très au sérieux par le présentateur. Jean-Pierre Pernaut intervient en début et en fin de journal mais il est remplacé par Jacques Legros depuis le 17 mars. Alors que le 11 mai et ses mesures de déconfinement approchent, les fans ont hâte de retrouver Jean-Pierre Pernaut en plateau. Mais voilà, nous apprenons qu’il en reviendra pas.

Jean-Pierre Pernaut de reviendra pas en plateau

Jean-Pierre Pernaut se trouve dans la tranche des personnes jugées plus à risque que les autres si il contracte le virus. Déjà de part son âge mais aussi parce qu’il a été affaiblit par un cancer de la prostate. Donc lorsque que le confinement prendra fin, Jean-Pierre Pernaut a pris la sage décision de continuer à rester en retrait. Car il a bien compris que le déconfinement ne signifie pas que le virus ne circule plus sur le territoire.

Jean-Pierre Pernaut vient tout justesse fêter ses 70 ans. Et il ne compte pas mettre sa vie en danger. Pour ses protéger, le confinement reste la meilleure option en l’absence de vaccin ou de remède. Le covid-19 est une nouvelle maladie et personne se sait précisément comment elle va se comporter. Disparaîtra-t-elle avec l’arrivée des chaleurs de l’été ? Sommes-nous immunisés après l’avoir attrapé ? Et si oui, pour combien de temps ? Autant de questions auxquelles seul le temps et l’expérience pourra répondre.

Le Covid-19 ne disparaît pas après le 11 mai

Nous sommes dans une situation telle que nous découvrons la science en train de se faire. Alors que nous avions l’habitude que la science soit déjà faite et prête à répondre à toutes nos questions. Ce processus de construction n’est pas nouveau pour le domaine. Mais nous le découvrons à l’occasion de l’arrivée de cette nouvelle maladie. une situation qui pourrait avoir lieu tous les 100 ans si l’on en croit l’histoire, qui a tendance à se répéter.

En tout cas, Jean-Pierre Pernaut est bien placé pour se rendre compte que les informations manquent cruellement. Pire, elles se contredisent sans cesse. Dans ces conditions, et d’après les constats d’observations qui sont dramatiques, Jean-Pierre Pernaut refuse de prendre de risques pour sa santé.

Les fans ont d’ailleurs été très inquiet de ne pas le voir intervenir Lundi 4 mai. jean-Pierre Pernaut brille par son absence alors qu’il était devenu la star des réseaux sociaux. En effet, il avait poussé un cri d’alarme en soulignant les allers et retours incessants de notre gouvernement. Un cri d’alarme que nombreux des français sont à avoir relayé et auxquels ils se disent appartenir également.

Avant je n’aimais pas Jean Pierre Pernaut , mais ça c’était avant ! 👍🙏 pic.twitter.com/4nnMP7EFG2 — Le jour viendra où le peuple vaincra (@NaphtalineLeBon) April 24, 2020

Jean-Pierre Pernaut inquiète par son absence cette semaine au JT

Devenu une véritable icône de l’exaspération des français confinés, Jean-Pierre Pernaut a reçu de nombreux messages inquiets. Sur les réseaux sociaux, sa femme a du prendre la parole pour rassurer tout le monde. Nathalie Marquay a donc pris le temps de donner des nouvelles de son mari. Ce dernier s’est vu contraint de poser une semaine de vacances rapidement. Ce qui explique qu’il n’ait pas eu le temps de prévenir son public. Sa femme se dit très touchée par les nombreux messages des fans. Elle et son mari reçoivent par centaines des messages d’internantes inquiets de la santé du présentateur.

TF1 soutien le présentateur dans ses décisions et pour eux, comme pour Jean-Pierre Pernaut, le 11 mai ne marquera pas un retour à la normale. Le virus continue de circuler et les précautions restent de mise. Ce sera donc très progressivement que la chaîne reprendra ses activités courantes. D’après un des porte-parole de TF1, les employés ne seront pas beaucoup plus nombreux sur place après le 11 mai. Tout cela sera progressif et le télétravail toujours privilégié.

Toujours présent mais à distance, Jean-Pierre Pernaut choisit la carte de la sécurité

Jean-Pierre Pernaut ne nous abandonne pas pour autant. Le présentateur proposera un programme exclusif : 13 Heures avec vous. Il reviendra comme il sait si bien le faire depuis toutes ses années, sur le quotidien des français de tout le pays. C’est une information tenue du magazine Femme actuelle qui fait part de ce nouveau programme. Au retour de ses vacances, Jean-Pierre Pernaut sera donc encore plus présent qu’avant. Mais toujours à bonne distance pour préserver sa santé. Entouré de sa famille, le présentateur peut compter sur eux pour remplacer son équipe technique le temps de son confinement. Son fils Tom à la lumière, sa fille Lou au maquillage et sa femme Nathalie Marquay pour lui apporter un soutien sans faille.

Les fans peuvent se réjouir de bientôt retrouver Jean-Pierre Pernaut mais aussi de savoir qu’il prendra encore toutes les précautions nécessaires après le 11 mai. Nous devons d’ailleurs tous suivre son exemple et bien avoir conscience que le déconfinement ne signifie pas un retour à l’avant-pandémie. Le virus est toujours présent et le bilan des décès quotidien ne fait que ralentir suite aux mesures de confinement. En toute logique, nous devons nous attendre à l’éventualité d’une nouvelle vague de contagion si les gestes barrières ne sont pas appliqués. La prudence est de mise et le restera jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé ou à défaut, un remède efficace.