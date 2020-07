Jean-Pierre Pernaut totalement dévasté, son fils hospitalisé en urgence ! tristesse !

Jean-Pierre Pernaut s’est fait une belle peur il y a quelques jours. Car son fils, Tom, a été conduit rapidement aux urgences. Nathalie Marquay et son mari étaient forcément très inquiets pour leur fils de 16 ans. Ce dernier a du être pris en charge à l’hôpital à cause d’une « torsion testiculaire ».

Sans une prise en charge rapide, ce phénomène répandue chez les hommes peut finir avec l’ablation de cette dernière. De quoi fair paniquer Jean-Pierre Pernaut, son épouse et leurs enfants. Heureusement, rien de dramatique n’est à déplorer. Jean-Pierre Pernaut et toute sa famille sont évidement soulagés. Voici les détails de cette mésaventure.

Des vacances perturbées par un passage aux urgences

Jean-Pierre Pernaut est actuellement en vacances avec sa famille. Il ne reviendra sur le JT de 13h de TF1 qu’à la rentrée de septembre. En attendant, il profite de la chaleur du Sud de la France en compagnie de ceux qu’il aime. Ce sont alors Nathalie Marquay, son épouse, et leurs deux enfants, Tom et Lou, qui accompagnent le célèbre présentateur. Mais Jean-Pierre Pernaut n’avait pas prévu de faire un saut aux urgences pendant ce temps de repos.

Cependant, c’est surtout Tom qui se serait bien passé de devoir s’y rendre. Car le jeune homme de 16 ans a certainement eu très peur pendant quelques heures. Pourtant, il n’est pas le dernier à apprécier les sensations fortes ! Il en faut effectivement beaucoup pour effrayer le jeune homme. À seulement 16 ans, il participe déjà à des courses automobiles qui ont parfois lieu sur la glace !

Le fils de Jean-Pierre Pernaut aurait pu être victime d’un drame

La mésaventure du fils de jean-Pierre Pernaut intervient dans la nuit du 12 au 13 juillet. Et grâce à son passage aux urgence, il a appris que ce phénomène était assez fréquent. Conscient que beaucoup de jeunes doivent être informés de ce phénomène, Tom décide de prendre le temps de raconter sur Tik Tok les circonstances de son calvaire.

En effet, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay ont foncé aux urgences. Car en moins de six heures, il peut être top tard pour sauver l’organe de Tom. Mais tout est bien qui finit bien pour le fils de Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquay. Grâce à la réaction rapide de ses parents, Tom n’a plus de soucis à se faire.

De plus, le fils de Jean-Pierre Pernaut sortira plus rapidement que ce qu’il aurait pu croire de l’hôpital. En effet, il n’aura même pas eu besoin de se faire opérer. Comme l’explique Tom sur les réseaux sociaux, il arrive que ce genre de situation se règle d’elle-même. Et il a eu de la chance que cela soit le cas pour lui. Cependant, savoir que le phénomène puisse se résoudre seul ne doit pas empêcher les personnes qui en sont victimes de se rendre à l’hôpital. La situation pourrait devenir dramatique si rien n’est fait en moins de six heures. Le fils de Jean-Pierre Pernaut doit avoir reçu son goût de transmettre les informations, car il met un point d’honneur à expliquer les détails de l’affaire à ses abonnés. Grâce à lui, cette situation est aujourd’hui connu par de nombreux jeunes qui pourraient y être confrontés.