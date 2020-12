Jean-Pierre Pernaut très inquiet parle de ses « craintes » à l’approche de son départ du JT de 13h

Dans quelques jours, Jean-Pierre Pernaut lâchera les rênes du journal télévisé de 13h de TF1 après trente-trois ans aux commandes de ce paquebot. Un départ qui inquiète énormément le journaliste mais aussi les dirigeants de TF1. Jean-Pierre Pernaut a accordé récemment une interview à Télé 7 jours dans laquelle il livre ses craintes.

Dans dix jours, Jean-Pierre Pernaut quittera le JT de 13h de TF1. Une petite révolution. Il le dit dans le dernier numéro du magazine Télé 7 jours : ce n’est pas la fin de sa carrière de journaliste mais juste une page qui se tourne à ce poste précisément. Il faut dire qu’il faisait partie du paysage car il était là depuis trente-trois ans. Les téléspectateurs sont fidèles à ce rendez-vous de la mi-journée qui met en avant le terroir et les traditions.

Un habitué des coups de gueule

La marque de fabrique de Jean-Pierre Pernaut, c’est aussi la franchise. Ces derniers temps, il a multiplié les coups de gueule contre le gouvernement et les institutions. « J’ai eu l’occasion de présenter dans ma carrière 8.500 journaux télévisés, dont 7.000 éditions du 13h. En 33 ans de 13h, j’ai fait une moyenne de 220 journaux par an, indique le journaliste dans le magazine Télé 7 jours. Quelle est donc sa recette pour être encore là malgré toutes ces années ? « Je ne sais pas si j’en ai un. Je n’ai jamais eu de plan de carrière, uniquement une passion intacte, pour préparer, tous les jours, mon journal. » A dix jours de son départ, le journaliste souhaite afficher une certaine légerté. C’est une décision très réfléchie qui a été prise après son cancer de la prostate, en 2018. « Cette maladie m’a alerté : après 70 ans, on ne peut plus être à 100% de sa forme, précise le présentateur. Mais je ne prends pas ma retraite : je change juste de rythme. »

Jean-Pierre Pernaut, un homme inquiet

Si le cancer de la prostate a sonné l’alerte, les discussions entre Jean-Pierre Pernaut et sa femme, la belle Nathalie Marquay ont validé le choix. « Vous savez, à 70 ans, être debout tous les matins à 6 heures était devenu compliqué », souligne Jean-Pierre Pernaut. Très engagé dans le contenu éditorial de ses journaux, l’homme envoie des sujets et enchaîne les conférences de rédaction avec ses multiples correspondants en province. Une tâche qui se poursuivra dans « Jean-Pierre et vous », sa nouvelle émission sur LCI. L’homme a donc encore des projets. Il n’a pas de regrets. Quels sont ses meilleurs moments ? « J’en ai vécu tous les jours, ne fût-ce qu’en diffusant des images merveilleuses de notre patrimoine. ». Le 18 décembre prochain, l’émotion sera à son comble puisque Jean-Pierre Pernaut quittera le JT. De nombreuses personnes seront au rendez-vous dont la journaliste qui va lui succéder et qui s’appelle Marie-Sophie Lacarrau. Un moment qui sera historique car il est resté longtemps en poste.