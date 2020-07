Jean-Pierre Pernaut trop cash pendant son JT? Anne-Claire Coudray donne son avis !

Depuis son retour à l’antenne le 8 juin dernier, Jean-Pierre Pernaut ne semble plus avoir de filtre et donne son avis sur toute l’actualité du moment. Que ce soit pendant le confinement ou après, les coups de gueule du présentateur du JT de 13h n’ont jamais été aussi nombreux.

Les téléspectateurs aiment les coups de gueule de Jean-Pierre Pernaut

Récemment, Jean-Pierre Pernaut avait notamment comparé les français dehors lors de la Fête de la musique à des moutons, il avait également été critique envers le gouvernement suite au déconfinement. Des prises d’opinion qui ont plus à certaines personnes, mais qui ont également agacé plusieurs autres personnes, qui ne sont pas forcément habitués à voir un présentateur de JT, donner son avis et sortir de son rôle principal.

Ver esta publicación en Instagram Merci à tous ! Una publicación compartida de Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) el 9 May, 2018 a las 10:23 PDT

Dans une interview récente pour TV Magasine, Jean-Pierre Pernaut avait assumé ses coups de gueule et avait déclaré qu’il était justement là pour ça : « Le journal de 13 heures est parfois soutenu par des remarques de bon sens, car un journaliste n’est pas un animal froid qui répète simplement une information officielle. Il est là aussi pour raconter la vie des gens. Et, quand on estime que les choses ne sont pas normales, notre travail est de le dire« .

Et il faut le dire, ça marche plutôt bien. En effet, ce sont d’ailleurs les téléspectateurs qui l’ont élu personnalité télé préférée lors d’un récent sondage devant des habitués tels que Jean-Luc Reichmann, Nagui, Michel Cymes ou encore Stéphane Plaza. Un résultat qui montre que dire tout haut ce que tout le monde ou presque pense tout bas, lui apporte un véritable capital sympathie chez les téléspectateurs.

Anne-Claure Coudray met en avant l’expérience de Jean-Pierre

Pour les biens d’une interview pour Télé Star, Anne-Claire Coudray avait confié que Jean-Pierre Pernaut était un modèle pour elle : « Mon modèle absolu, c’est Jean-Pierre Pernaut. Il vit son journal comme si c’était la vraie vie. Je me demande toujours : ‘Comment ferait Jean-Pierre ?’ Je ne veux pas le copier, mais je m’inspire de lui. C’est un homme qui est toujours dans la bienveillance« . C’est donc tout naturellement que la jeune femme s’est exprimé sur les récents coups de gueule du présentateur.

Selon Anne-Claire Coudray, la longévité de Jean-Pierre Pernaut au journal de 13h, lui permet une certaine liberté concernant les coups de gueule : « Avec la légitimité acquise durant toutes ces années, il est sans doute le seul qui puisse se le permettre » a-t-elle notamment dit avant de compléter son propos : « Il y a également le fait que les spectateurs l’y autorisent. Je trouve ça très sain que l’on puisse rire de ça sur TF1« .

Anne-Claire Coudray : « Ça ne me frustre pas d’être le week-end »https://t.co/YPcBcuPozP pic.twitter.com/8VyoW92ATy — franceinfo (@franceinfo) October 4, 2019

Pour autant, la jeune femme ne veut pas qu’on dise qu’elle est trop frigide, trop simple pendant la présentation du journal. En effet, Anne-Claire Coudray n’a pas l’impression de ne jamais donner son avis, elle pense le faire un peut autrement que Jean-Pierre Pernaut : « simplement, je le traduis en idées de reportages, plutôt qu’en éditorial pendant mes lancements« . Mais il faut dire que ce procédé passe un peu plus inaperçu auprès des téléspectateurs…