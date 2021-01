Jean-Pierre Pernaut “trop chou”, il apparaît dans une vidéo très particulière, étonnante de sa fille Lou!

Depuis qu’ils ne présente plus le JT de TF1, Jean-Pierre Pernaut est un peu plus détendu, et il est apparu samedi 9 janvier sur le compte Instagram de sa fille Lou. LD People vous dévoile les images.

Ils ont tourné une séquence qui a fait réagir de nombreux fans ainsi que sa femme Natalie Marquay.

En effet, depuis qu’il a laissé derrière lui le 13 heures de la première chaîne française, il peut être présent pour ses proches.

Généralement le journaliste avait l’habitude de pousser des coups de gueule sur le plateau de son JT. Désormais, il a une toute nouvelle émission : Jean-Pierre & vous, diffusée sur LCI, pour la première il était d’ailleurs au meilleur de sa forme.

Mais Jean-Pierre Pernaut n’en a pas fini de dire ce qu’il pense, et pour la première de son émission le 9 janvier, le mari de Nathalie Marquay n’a pas manqué de dire tout le mal qu’il pensait de la camagne de vaccination ratée en France.

Mis à part les plateaux télé, Jean-Pierre Pernaut n’hésite pas à se montrer sur les réseaux sociaux, où il fait des apparitions surprise.

Sa fille Lou Pernaut, qui a pas moins de 85000 followers a fait apparaître son papa sur son compte Instagram. La jeune influenceuse et grande soeur de tom Pernaut a eu droit à un petit coup de pouce de son papa, qui a été d’accord pour tourner dans une vidéo assez lunaire.

Ils sont tous deux à l’extérieur. Lou se lance dans un playback de la chanson Dilemma de Kelly Rowland en featuring avec Nelly, tandis que Jean-Pierre Pernaut est pour sa part plutôt circonspect.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par lou🖤 (@loupernaut)

JPP fait des grimaces à chaque fois que Lou Pernaut ouvre la bouche. Une séquence très courte mais assez étonnante qui a bien fonctionné. Lou ne manque pas de légendé cette vidéo en qualifiant son partenaire du jour de « trop chou ».

Et il est bien vrai que meme les fans de sa fille ont été pour bon nombre très attendris par Jean-Pierre Pernaut.

AU coeur des commentaire on peut voir que déjà de nombreux téléspectateurs regrettent le présentateur ayant pris en charge le JT durant 33 ans. “Il nous manque tellement”, “Cette famille est clairement la plus géniale de France”, “Vous nous manquez tellement M.Pernaut”, “Ce levé de sourcil et cette fuite ! Adorable”, “Je suis fan de lui”, “Il est en train de se dire : mais elle est folle ma fille”, “Mdrrr j’adore ! Le regard genre ” elle est pas nette celle-là” peut-on lire entre autre de la part de nombreux abonnés.

Nathalie Marquay a aussi vu la vidé et n’a pas hésite à commenter avec deux smileys pleurant de rire : « N’importe quoi ». Ce qui est sûr, c’est que Jean-Pierre Pernaut ne semble pas du tout s’ennuyer en ces débuts de retraite, après avoir été le maître du JT de 13h.

Et c’est d’ailleurs Tom Pernaut qui avait étonné de nombreux internautes en apparaissant en train de réaliser une chorégraphie sexy sur scène, il y a quelques jours. Décidément cette famille a le sens du spectacle !