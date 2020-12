Jean-Pierre Pernaut va-t-il bientôt se lancer en politique? Il dit tout

Jean-Pierre Pernaut va bientôt quitter les commandes du journal télévisé de 13 sur TF1. Pour la deuxième fois, il a été élu personnalité préférée des Français. Avec une telle popularité, de nombreuses personnes se demandent si une carrière politique pouvait le tenter. Récemment interrogé sur le sujet, il a eu l’occasion de répondre. Ldpeople vous dit tout !

Jean-Pierre Pernaut brille à nouveau. Après avoir été sacré personnalité télévisuelle fétiche des Français en juin 2020, le journaliste de TF1 a gardé sa première place dans le sondage rendu public le 3 décembre dernier. En deuxième position, on retrouve Nagui et Jean-Luc Reichamnn complète le podium. Jean-Pierre Pernaut est très heureux de ce classement. Il lui fait chaud au cœur et remercie le public.

Jean-Pierre Pernaut, heureux de sa popularité

« J’en suis de nouveau très fier. Et cela montre que les gens ne m’en veulent pas trop d’avoir annoncé en septembre que j’allais cesser le 13 Heures fin décembre ! », rigolait-il dans le magazine TV Mag. Lorsque les journalistes lui ont indiqué qu’il était bien isolé, dans le haut du classement, en tant que journaliste, le chef du 13h n’a pas critiqué ses confrères, expliquant : « Il faut demander pourquoi au public ». Il n’a pas voulu se mouiller.

Jean-Pierre Pernaut, une longévité exceptionnelle à la tête du 13h

Une telle popularité plairait à beaucoup d’hommes politiques en fonction actuellement. L’homme est très populaire en province et sait mettre en avant le terroir et les petits métiers traditionnels. Il est aux commandes du JT depuis plus de 30 ans. « Remplacer un présentateur de JT, c’est difficile, vient de préciser Jean-Pierre Pernaut dans le magazine Notre Temps du mois de janvier. A TF1 on n’en a pas vraiment l’habitude. C’est la chaîne des présentateurs du long terme ». Après avoir indiqué que Patrick Poivre-d’Arvor était resté en place durant 21 ans aux commandes du 20h, Claire Chazal pendant 24 ans et lui pas moins de 33 ans, Jean-Pierre Pernaut souligne : « Avec Yves Mourousi, nous cumulons presque cinquante ans de présentation du 13h ! C’est un record international ! Même Dan Rather aux Etats-Unis n’a tenu que 24 ans. »

Bientôt en politique ?

Durant trente ans, Jean-Pierre Pernaut a noué un lien avec les Français. A tel point que de nombreux journalistes et le public se demandent s’il ne va pas se lancer en politique. Le présentateur phare de TF1 a répondu à la question posée par les journalistes du magazine Notre Temps : « Jamais ! J’ai beau être accueilli parfois en province par des ” Pernaut président ! ” Ou me voir tendre des enfants dans la foule pour que je les bénisse, je garde la tête sur les épaules. Et j’accueille ces marques de sympathie pour ce qu’ils sont, des déclarations d’amitié. Puis, je suis bien trop vieux pour me lancer en politique. Et j’ai bien trop de plaisir à regarder les hommes politiques de loin… »