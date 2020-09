Jean-Pierre Pernaut : voici celle qui désire le remplacer, qui est-elle vraiment ?

Cela fait maintenant quelques jours, que Jean-Pierre Pernaut annonçait quitter la présentation du journal télévisé de TF1. Avec plus de 33 ans de présence ininterrompue à l’antenne, Jean-Pierre Pernaut aura véritablement marqué son époque. Une extraordinaire longévité pour le présentateur du journal télévisé le plus regardé de France dans cette tranche horaire.

Si certaines rumeurs annonçaient déjà il y a quelques mois son éventuel départ, rien n’avait encore été confirmé. Mais ce mardi 15 septembre 2020, l’information est tombée. Jean-Pierre Pernaut a donné sa démission. La grande question aujourd’hui est : qui va succéder au grand maître de l’information de TF1 ? On peut imaginer que les candidats sont nombreux. Car il s’agit d’un poste qui doit faire de nombreux envieux au vu de l’exposition médiatique qu’il apporte.

Après plus de trois décennies, Jean-Pierre Pernaut a donc décidé de raccrocher les gants. Un homme de télévision qui n’a pas toujours eu sa langue dans sa poche. On se souvient d’ailleurs de ces nombreuses prises de position, notamment pendant la période de confinement. Le journaliste n’avait pas hésité à ouvertement critiquer le gouvernement et sa politique face à la pandémie. L’homme de 71 ans a donc aujourd’hui décidé de prendre plus de recul et de passer plus de temps avec sa famille.

Mais s’il met un terme à sa présentation du JT, il n’est pas à l’ordre pour lui de prendre totalement sa retraite. Dans une interview accordée après cette annonce, le mari de Nathalie Marquay s’explique sur ce changement de vie ” Les audiences du journal sont toujours aussi formidables. C’est un rendez-vous unique, qu’on a tous les jours depuis 33 ans. Mais j’ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année ” a annoncé Jean-Pierre Pernaut il y a quelques jours. C’est par le biais d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que le présentateur du JT de TF1 a fait cette annonce. Dans cette séquence, il précise néanmoins qu’il n’a pas l’intention de s’éloigner de TF1 ” Pour autant, je ne quitte ni ce métier, ni le groupe TF1, ni les liens qui m’attachent tellement à vous “. S’il n’assura plus la présentation quotidienne du journal télévisé de TF1, Jean-Pierre Pernaut semble encore avoir plusieurs projets avec la chaîne. Car malgré cet arrêt, il n’est pas question pour lui d’arrêter la télévision. Une annonce qui aura fait l’effet d’une bombe dans le petit monde de l’audiovisuel français. Et aujourd’hui, tous les paris sont ouverts pour savoir qui reprendra le flambeau. Il semblerait d’ailleurs que Jean-Pierre Pernaut lui-même ait sa préférence.

Cette nouvelle a rapidement été commentée sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les plateaux de télévision. Présente dans Touche pas à mon poste sur C8, l’épouse du journaliste, Nathalie Marquay se montrait très satisfaite du choix de son mari. Même si elle rêvait qu’il mette un terme définitif à sa carrière, la chroniqueuse de Cyril Hanouna se réjouit de bientôt pouvoir passer un peu plus de temps avec son époux. En ce qui concerne son ou sa remplaçante, le débat était également ouvert sur le plateau de TPMP. Une question qui brûle les lèvres de tous les téléspectateurs. ” Il y a toujours eu des rumeurs ! Ils sont vraiment emmerdés pour son remplaçant. Il ne le trouve pas. Ce n’était pas le moment de les quitter, de poser sa démission ” explique l’ancienne Miss France.

Le remplaçant historique de Jean-Pierre Pernaut a toujours été Jacques Legros. Mais de là à savoir s’il reprendra le poste de manière permanente, c’est une autre question. Le choix de la chaîne TF1 pourrait aussi bien se porter sur une tout autre personne. Et le nom de Dominique Lagrou–Sempère a été évoqué à plusieurs reprises. Nathalie Marquay confirme même : ” C’est la favorite de Jean-Pierre “. Une affirmation qui n’est pas si étonnante que ça. Il y a déjà quelques mois, le présentateur du JT avouait que Dominique Lagrou–Sempère avec toutes les qualités requises pour ce poste. Les deux professionnels de la télévision se connaissent très bien. Ils ont collaboré à de nombreuses reprises. La journaliste qui travaille sur TF1 depuis 2001, apparaissait déjà régulièrement dans le journal. Les téléspectateurs la connaissent notamment pour sa collaboration à SOS Villages ou encore l’élection des plus beaux marchés de France. Une proximité que Nathalie Marquay confirmait encore sur C8. ” Tous les deux, ils ont fait des reportages, elle est très proche des gens… Elle est naturelle ” expliquait l’épouse de Jean-Pierre Pernaut. Mais après ces compliments, elle avait également nuancé ses propos : ” Je ne pense pas qu’elle a les épaules assez fortes ” avait-elle répondu à Cyril Hanouna. Une affirmation qui a également fait réagir le célèbre présentateur de C8. Pour lui, ” Ce ne sera pas elle, je vous le dis. Selon certaines sources, TF1 voudrait un homme pour remplacer Jean-Pierre Pernaut ! “.

Une petite phrase qui pourrait vouloir dire que Cyril Hanouna détient des informations secrètes. Il est vrai que l’animateur et producteur phare de C8, connaît beaucoup de monde dans le paysage audiovisuel français. Devenu depuis quelques années un homme important de la télévision, Cyril Hanouna pourrait donc disposer d’informations précises sur le sujet.

Jean-Pierre Pernaut de son côté a clairement montré sa préférence. Mais au bout du compte, ce choix reviendra à la direction de la première chaîne française. Ce que l’on sait aujourd’hui avec certitude, c’est que Jean-Pierre Pernaut passe ses dernières semaines à la présentation du JT. Comme il l’a annoncé, il transmettra le témoin dès la fin de cette année. Il faudra donc encore patienter pour connaître son remplaçant ou sa remplaçante. Une nouvelle que TF1 devrait communiquer prochainement et qui se révélera très importante pour la chaîne.

Un casting essentiel pour la chaîne qui devra maintenir les audiences de Jean-Pierre Pernaut. Avec plusieurs millions de téléspectateurs fidèles à son journal, le mari de Nathalie Marquay battait effectivement des records depuis des années. Il faudra donc que son successeur réalise les mêmes scores s’il, ou elle, espère durer aussi longtemps que l’un des présentateurs préférés des Français.

À l’exception de Jacques Legros et de Dominique Lagrou–Sempère, d’autres noms circulent également dans la presse. Certains imaginent Audrey Crespo-Mara ou encore Anne-Claire Coudray reprendre le poste. Il existe également la piste de Darius Rochebin, qui semble lui, plaire à Thierry Thuillier, le directeur général adjoint de l’info du groupe TF1. Une réponse qui devrait arriver rapidement pour connaître le nom de celui ou celle qui remplacera le mythique Jean-Pierre Pernaut. Les paris sont ouverts…