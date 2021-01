Jeanfi Janssens ruiné, au plus mal, il dévoile tout dans Recherche Appartement ou maison !

Jeanfi Janssens participe une fois de plus à Recherche Appartement ou maison. Et le candidat a de fortes révélations à faire à Stéphane Plaza !

Ca y est, l’émission « Recherche d’appartement ou maison » de Stéphane Plaza est de nouveau sur les antennes. Après une courte pause suite au second confinement, l’équipe a décidé de relancer les diffusions de ce programme inédit sur M6. Et le présentateur ne pouvait pas laisser passer une telle occasion ! Il a donc décidé de faire appel à un candidat hors du commun pour marquer le coup. Mais les confessions de ce dernier ne sont pas passées inaperçues !

Ce candidat n’est autre que Jeanfi Janssens ! Steward, humoriste mais surtout adeptes de téléréalité, ce jeune homme s’est rapidement démarqué dans l’émission de Stéphane Plaza. Et il décide de faire une nouvelle tentative au bout de 6 ans après un premier passage dans l’émission ! Chez LD People, nous avons fait le point sur cette nouvelle participation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette révélation du candidat.

Une revanche sur la vie !

Ce 6 janvier dernier, Jeanfi Janssens était de nouveau dans « Recherche Appartement ou Maison » au côté de Stéphane Plaza. Le jeune humoriste n’est pas nouveau de ce concept et a décidé de se donner une seconde chance après une première tentative d’achat ratée. Pour lui, Stéphane Plaza lui a « proposé cette revanche » qui ne peut que lui faire du bien. Une grande étape pour celui qui approche à grand pas de la cinquantaine.

« Je me suis dit que la boucle serait bouclée » déclare-t-il également faisant foi de son enthousiasme en participant de nouveau à l’émission. Pour lui, c’est l’occasion rêvée pour enfin trouver un foyer où il se sentirait chez lui. Et le pari semble bien lancé puisque Stéphane Plaza est prêt à l’aider dans cette démarche. D’autant plus que ce ne sont pas les opportunités qui manquent actuellement. Mais Jeanfi Janssens n’en est pas à son coup d’essai et seul un endroit de rêve pourra lui plaire réellement.

Jeanfi Janssens surendetté ?

Alors qu’il retrouve l’antenne de M6, Jeanfi Janssens ne peut faire fi de sa première participation à l’émission de Stéphane Plaza. Et ce dernier a décidé d’expliquer les raisons de son retrait lorsqu’il avait la possibilité de devenir propriétaire à l’époque. Rappelons que Stépahne Plaza avait toutes les cartes en main pour lui permettre d’acheter un bien confortable et intéressant. Selon ses dires, le jeune homme a du faire machine arrière à l’époque à cause de son « endettement ». Une triste nouvelle que les fans avaient appris à l’époque par hasard.

Selon Jeanfi Janssens, il aurait eu à payer une somme de 90 000 euros à l’époque. Et pour cause, il s’était mis en affaire pour une boutique de vêtement. Mais lorsque son partenaire a disparu avec tous les bénéfices, il a dû faire face aux créanciers et donc régler le reste de ses dettes avant de pouvoir prendre un nouveau départ.