Jeff Panacloc cède aux larmes, il s’effondre comme jamais dans l’émission de Michel Cymès

Jeff Panacloc est un humoriste et ventriloque français. Le 19 novembre dernier, il était l’invité de l’émission de Michel Cymès, Ça ne sortira pas d’ici. Les invités sont reçus par l’animateur et médecin, en “consultation” pour une interview en plateau. Jeff Panacloc va alors se voir contraint d’évoquer des sujets très sensibles pour lui. Tant et si bien qu’il ne pourra pas retenir son émotion face aux questions de l’animateur. L’humoriste craque et essuie ses larmes en tentant de reprendre ses esprits. Une séquence absolument bouleversante pour les téléspectateurs. Une séquence que nous avons retrouvé pour vous sur Youtube et dont nous vous parlons dans cet article.

Jeff Panacloc craque sur le plateau de Ça ne sortira pas d’ici

Jeff Panacloc, Damien Calcanap de son vrai nom, rêvait de faire de la scène. Son âme d’artiste l’a conduit à la ventriloquie et il est très douée pour animer son singe, Jean-Marc. Invitée sur le plateau de Ça ne sortira pas d’ici, il fait face aux questions de michel Cymès, le médecin le plus célèbre du PAF. L’animateur tente d’en apprendre davantage sur la vie et le parcours de l’humoriste ventriloque. Mais en évoquant la question de sa fille, il se heurte à un mur. En effet, Jeff Panacloc est papa d’une petite princesse âgée de 9 mois. Elle se prénomme Rose mais c’est tout ce qu’il souhaite dévoiler. Rapidement, il dit donc à Michel Cymès qu’il ne souhaite pas parler de sa fille. Et déjà, Jeff Panacloc a des larmes dans les yeux.

Comprenant que le sujet et délicat, Michel Cymès poursuit son interview et laisse donc le sujet de la fille de l’humoriste de côté. En revanche, c’est un autre thème qui tient très à cœur à Jeff Panacloc qui est abordé ensuite. Celui des cancers pédiatriques. Car le ventriloque est la parrain d’une association qui s’appelle Wonder Augustine. Mais là encore, Jeff Panacloc peine à contenir son émotion. Le sujet de sa fille et celui-ci sont malheureusement étroitement liés. Cela se comprend sans qu’il ait besoin de l’évoquer explicitement. Augustine est partie rejoindre les étoiles il y a tout juste un an. C’est donc trop difficile pour lui de ne pas réagir émotionnellement en parlant de cette association.

Des sujets sont trop délicats pour l’humoriste, bien qu’il ait à cœur d’en parler

Par la suite, il évoque le combat de ses parents qui étaient seuls à lutter pour accompagner leurs filles. Jeff Panacloc s’engage depuis à faire des dons et à sensibiliser le public à cette cause. Très sensible et d’autant plus depuis qu’il est papa, il est impossible pour lui de ne pas laisser couler ses larmes. Heureusement, Jean-Marc est là pour ramener les blagues et la légèreté sur le plateau. Malgré tout, Jeff Panacloc regrette une chose et souhaite en parler. Il s’agit de la haine constante et anonyme sur les réseaux sociaux. Pour faire parler du combat des parents d’enfants atteints de cancers pédiatriques, il se heurte souvent à des réactions négatives. Loin de lui l’idée de nier les autres causes pour lesquelles il faut mobiliser la solidarité, c’est bien sur cette cause particulière qu’il est engagé.