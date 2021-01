Jeff Panacloc : découvrez qui est sa sublime compagne Charlotte De Hugo !

TMC a diffusé une soirée exceptionnelle dédiée au ventriloque Jeff Panacloc avec au programme deux de ses shows. L’occasion de connaître davantage sa compagne. LdPeople vous dévoile tout !

Le 13 janvier dernier, les fans de Jeff Panacloc se sont régalés. En effet, la chaîne TMC a diffusé Jeff Panacloc contre-attaque, le dernier spectacle en date du comique. Sur scène, l’humoriste a créé plusieurs personnages très attachants comme un signe mais aussi Nabillouche et Jacky. Qu’en est-il de sa vie privée ? Il est en couple avec une jeune femme qui s’appelle Charlotte De Hugo et qui est tout simplement son attachée de presse. Le couple s’est uni à la mairie, il y a déjà quelques années, puisque c’était le 28 mai 2016 à Paris.

Jeff Panacloc, un homme comblé

Les deux amoureux se sont ensuite mariés de manière religieuse à la chapelle Saint-Roch située dans la très belle ville de Saint-Rémy-de-Provence. Parmi les invités, on comptait plusieurs célébrités comme le chanteur Pascal Obispo, la présentatrice Valérie Damidot, la comique Bérangère Krief mais aussi la chroniqueuse de TPMP, Emilie Lopez et la metteuse en scène Noémie Lefort. Les festivités ont eu lieu dans une belle maison provençale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlotte de Hugo (@charlottedehugo)

Une attachée de presse qui met en avant son homme

Charlotte de Hugo est aujourd’hui l’assistante de Jeff Panacloc et son attachée de presse. Le métier d’attachée de presse n’est pas simple. Il s’agit de faire la promotion d’un artiste auprès des métiers. Les journalistes culturels sont très sollicités par une multitude d’agence de presse. Ce n’est pas facile de décrocher un article dans un média influent. Il faut souvent construire un réseau et cela peut mettre des années. A noter que Charlotte de Hugo et Jeff Panacloc sont parents de deux enfants. Rose est née en 2018 et ses parents l’adorent. Il y a plusieurs mois, le couple a eu un deuxième enfant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlotte de Hugo (@charlottedehugo)

Deux enfants qui les comblent de bonheur

En mai 2020, Charlotte de Hugo a accouché d’une deuxième fille. Un événement que Charlotte de Hugo a dévoilé sur son compte Instagram – dans une story – avec un émoticône en coeur rouge. Cette fille se nommerait Alice. La mère n’hésite pas à diffuser régulièrement des clichés de sa fille ainée sans montrer son visage, sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes célèbres évitent d’exposer leurs jeunes enfants sur les réseaux sociaux. Ils veulent préserver leur progéniture et leur éviter de la pression. C’est important pour l’équilibre de l’enfant.

Jeff Panacloc est dans une situation compliquée en ce moment. En effet, avec la crise sanitaire, les théâtres et les salles de spectacles sont malheureusement fermés. Donc, l’humoriste ne peut pas exercer son travail normalement. Le secteur de la culture est vraiment sinistré. Les techniciens et les artistes espèrent pouvoir reprendre leur travail mais les perspectives ne sont pas encourageantes. Il va encore falloir patienter de nombreuses semaines pour avoir une date de réouverture pour les lieux de culture. Dossier à suivre…