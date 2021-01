“J’en peux plus”… Iris Mittenaere est à bout, son compagnon, Diego El Glaoui, la fait craquer, ça ne va plus du tout !

Iris Mittenaere lâchait cette petite phrase, “J’en peux plus”, en parlant de l’attitude de son compagnon. Mais cela veut-il vraiment dire qu’elle ne supporte plus Diego El Glaoui ? Bien au contraire, cela voulait dire qu’il ne cesse de la faire rire. Et qu’existe-t-il de mieux que cela dans une relation de couple ? En effet, les tourtereaux sont complices et cela ne fait que renforcer l’affection qu’ils se portent. Iris Mittenaere rit de tout et même des articles people qui font état d’un potentiel drame dans son couple. LDPeople vous propose ici de faire le point sur cette idylle qui ne cesse de fasciner les internautes.

Iris Mittenaere craque de l’attitude de son compagnon, mais avec le sourire toujours

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont inséparables. Et pour réussir à passer autant de temps ensemble, il faut bien comprendre qu’ils sont aussi des amis en plus d’être des amoureux. En effet, ils partagent autant de moments romantiques que de parties de franche rigolade. Leurs abonnés sur Instagram se délectent de leurs vannes. Surtout lorsque ces dernières exaspèrent Iris Mittenaere. Avec humour, elle souligne parfois à quel point Diego El Glaoui la surprend. Par exemple, il y a quelques jours, le compagnon de Miss Univers 2016 ne trouvait pas de masques pour sortir se promener. Alors, en fouillant dans les valises, il a décidé d’emprunter le bas d’un ensemble de sous-vêtements de sa douce.

Evidemment, il est allé au bout de la blague en l’installant sur son visage. De quoi faire hurler de rire Iris Mittenaere et lui faire dire “J’en peux plus”. Nous sommes donc bien loin d’une dispute du couple. Pourtant, cette phrase porte tout de suite à confusion en dehors de son contexte. Aussi, la belle se doutait que des articles allait intervenir pour poser des questions sur la solidité de son couple. En effet, les tourtereaux sont si parfaits l’un pour l’autre que cela serait dramatique pour leurs fans de les savoir dans une mauvaise passe. Heureusement, LDPeople tenait à vous rassurer à ce sujet. Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont toujours bien installés sur leur petit nuage.

Les amoureux ne se quittent plus

Partis au Maroc pour les fêtes de fin d’année, les amoureux profitent d’un séjour paradisiaque. Rien ne pourra venir contrarier leur projet de passer d’agréables moments. Pas même les vannes parfois très lourdes de Diego El Glaoui. Car Iris Mittenaere et lui partagent un humour similaire qui leur permet de rire ensemble de tout. Dernièrement, il avait fait en sorte de faire tomber Iris Mittenaere à l’eau, toute habillée et sans la prévenir. Elle aurait très bien pu mal le prendre. Mais au lieu de se mettre en colère, les amoureux sont partis en fou rire.

Les fans d’Iris Mittenaere et de Diego El Glaoui peuvent donc se rassurer. La seule manière dont la belle craque à propos de son amoureux c’est bien d’amour pour lui. Et cela ne risque pas de changer de si tôt. Ce qui nous conduit à l’autre question récurrente des fans du couple : À quand la demande en mariage ?