Jenifer annonce une excellente nouvelle de taille aux internautes

Après une période plutôt délicate, Jenifer est bel et bien de retour. En effet, la chanteuse a annoncé sur son compte Instagram mercredi 18 novembre 2020, un concert virtuel en direct de l’Olympia. Explications.

Jenifer va mieux, elle s’est remise de la Covid-19

Très affaiblie par la Covid-19 encore il y a quelques semaines, Jenifer avait dû renoncer à participer à la finale de The Voice Kids à la dernière minute : “Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis très triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes. Hier, en arrivant sur le plateau de The Voice Kids, je ne me sentais pas bien. Du coup, je me suis isolée dans ma loge préférant faire les coachings de mes talents en visio pour éviter tout contact“.

Jenifer, coronavirus, fin de calvaire, son projet hallucinant pour la fin d’année ! https://t.co/u58Oe2DHnQ — Emilie Dupond (@Emile_sexy) November 18, 2020

Il y a quelques jours et après des semaines d’absence, Jenifer a donné des nouvelles à ses abonnés et a annoncé une excellente nouvelle: “Bonjour à tous, merci à tous pour vos nombreux messages et pardon pour ce long silence. Suite à ce satané virus de M…., je vous avoue avoir eu quelques difficultés à retrouver la grande forme. C’est une période surréaliste et si singulière que nous vivons…. qu’il n’y a pas un jour sans que je pense à nos retrouvailles. Gardons tous en tête, les beaux moments que nous avons vécu et continuons à rêver ensemble, toujours, pour ceux à venir. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches”.

Jenifer lance son premier concert Live Stream

Alors que depuis le début de la crise du Coronavirus, le monde de la culture (musique, cinéma, humour etc..) se porte mal, beaucoup de personnes espèrent que la situation s’arrangera rapidement pour pouvoir reprofiter de concerts ou de spectacles. Et c’est dans ce sens-là que Jenifer a décidé de faire plaisir à ses abonnés. En effet, la chanteuse a dévoilé son projet : il s’agit d’un concert en live stream : “Il y a un an on était tous ensemble, on était tous réunis pour un concert unique que je n’oublierai jamais. Cette année à défaut de pouvoir vous proposer un concert normal à cause des conditions sanitaires (…) on a réfléchi et on a pensé à mon premier concert Live Stream”.

Rdv le Dimanche 13 décembre à 18h en direct de l’@OLYMPIAHALL pour mon premier concert Live Stream à suivre depuis chez vous !! Infos et résa : https://t.co/fSZwwU7YOT pic.twitter.com/6HbYjZjldd — Jenifer (@JeniferOfficiel) November 20, 2020

Jenifer va plus loin ensuite et explique comment se déroulera ce fameux concert : “On va profiter des nouvelles technologies ce sera en direct de l’Olympia le dimanche 13 décembre à 18h. Vous serez chez vous, mais on fera la fête quand même. Voilà, il y a pas de raison. Est-ce que vous êtes prêts à participer ?”. La chanteuse précise également la date de l’ouverture de la billetterie : “Ouverture de la billetterie de mon premier concert en live Stream le vendredi 20 novembre à 10h ! J’ai vraiment hâte”.

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com