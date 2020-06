Jenifer: Après une longue absence, elle poste une nouvelle photo qui fait baver ses fans, on voit tout!

Jenifer est une star de la chanson qui est assez active sur les réseaux sociaux. Mais contrairement à beaucoup d’autres, ses photos personnelles sont plutôt rares. En effet, Jenifer prend le temps de saluer ses fans de temps à autres mais les occasions sont souvent trop peu nombreuses pour ces derniers. Evidemment, ils voudraient toujours plus d’informations de la belle. Mais Jenifer reste toujours très protectrice de sa vie privée. Néanmoins, avec sa dernière publication sur Instagram, elle rend heureux ses fans en proposant deux photos d’elles ravissantes.

Jenifer en terrasse de café, dans une tenue qui rend fous ses abonnés Instagram

Jenifer semble enfin pouvoir profiter de la réouverture des terrasses de café. Elle se prend donc en photo installée en terrasse et ses fans sont ravis. Car ils peuvent revoir de Jenifer et constater qu’elle porte une tenue qui lui va comme un gant. Un haut noir. Avec deux colliers courts, le col de son haut est mis en valeur à la perfection. Les fans de Jenifer savent à quel point elle peut porter tous les styles à merveille. C’est avec simplicité et élégance qu’elle se montre sur ces deux photos.

Voir cette publication sur Instagram Je pense à vous 💋 Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 22 Juin 2020 à 10 :35 PDT

En légende des photos de Jenifer en terrasse de café, la chanteuse inscrit qu’elle pense à ses fans. Les abonnés Instagram de Jenifer sont aux anges. Car les fans de Jenifer pensent également beaucoup à elle. Quoi qu’elle entreprenne, ils sont à 200% avec elle. Et chacune des attentions de la star est à chérir. Ainsi, ils sont très nombreux en commentaire à déclarer leur affection pour Jenifer. Pour les abonnés présents dans les commentaires, Jenifer est rayonnante, ravissante, sublime, belle et nous en passons. Tous les adjectifs de la création sont utilisés pour parler de sa beauté et de son attitude si naturelle qui lui donne tant de beauté.

Le naturel de Jenifer

En effet, vous ne pourrez peut-être pas constater que la première photo se veut très naturelle, mais la deuxième parle d’elle même. Il vous suffira alors de swiper pour découvrir Jenifer en pleine crise de rire, visiblement gênée de se faire photographier car elle porte sa main devant son visage. Vous pourrez aussi apercevoir ses yeux qui lui donne l’impression d’être restée une enfant. Car Jenifer est aussi apprécié de ses fans pour cela. Certes, elle peut se vanter d’avoir des fans grâce à ses talents pour la chanson et pour sa beauté qui est unique. Mais si ses fans l’apprécient autant et depuis tant d’années, c’est aussi parce qu’elle est une personne sincère et naturelle.

Les talents de Jenifer ne semblent pas connaître de limites

Aussi, la chanson n’est pas la seule corde de l’arc des compétences de la jeune femme. Non seulement c’est une maman super et une épouse en or, elle est aussi une entrepreneuse de talent. En effet, elle fait également la promotion sur son compte Instagram d’une marque d’objets de décoration d’intérieur. Jenifer est effectivement créatrice de toute une gamme d’objets de décoration superbes. Des objets de la marque Ligati, dont elle fait l’annonce sur Instagram le 18 mai dernier.

Et ce n’est pas tout, parce que les fans de Jenifer peuvent à présent savoir comment se procurer ces objets. En effet, Jenifer partage sur ses réseaux sociaux cette précieuse information. Les fans de Jenifer, et de décoration d’intérieur, pourront donc retrouver le « pop-up store » de la chanteuse à compter du 5 septembre prochain. Situé à Paris, il mettra en lumière, pendant quelques semaines, les créations de Jenifer et le travail de l’équipe de Ligati. Soyez sûrs que des surprises nous attendrons sur place !

Encore une aventure qui va sourire à Jenifer

Les fans sont très heureux de la nouvelle. À la fois pour Jenifer parce que son projet se concrétise, et à la fois de savoir qu’ils pourront se procurer les fameux objets. Mais certains sont déçus de ne pas pouvoir se rendre à Paris pour l’occasion. Cependant, il faut espérer que ce pop-up store soit un succès pour Jenifer. En effet, si tout se déroule bien, il n’y a pas de raison que les ventes ne soient pas proposées en ligne par la suite. Les fans de Jenifer et de décoration d’intérieur, n’ont plus qu’à croiser les doigts pour porter chance à la chanteuse. Et pour ses fans, cela ne fait aucun doute. Jenifer va encore réussir ce nouveau projet, comme à chaque fois qu’elle se lance un défi. Car la jeune femme est remplie de talent. Et ses fans ne connaissent pas de limites à sa créativité.

En effet, la créativité artistique de Jenifer s’exprime dans de nombreux domaines. Dans la musique, dans le chant, dans la mode ou dans la décoration, Jenifer est capable d’offrir le meilleur d’elle-même. Rien ne saura l’empêcher de créer et d’inventer. Et elle peut compter sur ses fans pour l’encourager dans tous ses projets.