Jenifer attend son 3ème enfant? Certains signes ne trompent pas!

Pour cette nouvelle année, Jenifer nous réserve quelques surprises … Elle s’est confiée à ce propos dans les colonnes de télé star et LD People vous en dit plus.

Jenifer nous aurait-elle caché une bonne et heureuse nouvelle pour 2021? Nos confrères de Télé Star ont pu percevoir de nombreux indices annonçant un troisième enfant, ce 4 janvier, La chanteuse de “Au soleil », mariée depuis l’été 2019 à Ambroise Fieschi, deviendra certainement de nouveau maman.

Deux petits garçon : Aaron, 17 ans, qu’elle a eu avec le chanteur Yodelice (Maxim Nucci) et Joseph, 6 ans, dont le père est l’acteur Thierry Neuvic, font déjà le bonheur de l’ex-candidate de Star Academy qui a aujourd’hui 38 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel)

Elle n’a d’ailleurs “jamais caché son souhait d’avoir une fille » rapporte-t-on aussi à LD People.

La coach de The Voice a aussi lancé sa récente marque de déco et souhaite meme sortir un un spectacle et des livres pour enfant. Elle a donc de nouvelles priorités en ce moment.

Son agenda a été donc fortement bouleversé ces derniers mois. La jeune femme devrait aussi enregistrer un nouvel album mais a remis sa sortie à plus tard, “quand il sera prêt » et le 13 décembre dernier, elle a improvisé un concert à l’Olympia, retransmis en direct sur la plateforme inline Stream.

Un an après la dinde sa dernière tournée, elle souhaitait en effet marquer le coup et surtout “avant plusieurs mois de silence médiatique”, peut-on penser.

Tout le monde scrute le ventre de la chanteuse et elle brouille les pistes.

Etait-ce pour dissimuler son baby bump que lors de son concert filmé à Paris, Jenifer portait-elle une chemise blanche à manche longue Maison Margiela et une paire de cuissardes rouges Le Silla ?

Rien n’est moins sur mais ceux qui l’ont croisée le 16 décembre dernier à l’Institut Gustave-Roussy, à Villejuif, se posent la question.

Cadeaux et gentils mots à de jeunes patients hospitalisés ont été distribués par l’interprète de “Des mots qui sonnent » à l’hopital et ce jour-là elle avait choisi un gros pull à col roulé rouge et noir, certainement pour passer incognito si elle est réellement enceinte !

Récemment, son petit ami de l’époque de la Star Ac’, Jen-Pascal Lacoste, s’est confiée sur leur couple, 20 ans après. Il a répondu aux questions d’Evelyne Thomas pour Non Stop People. Et visiblement, il garde de très bons souvenirs avec celle qu’il appelle Jen : « C’était une belle amourette, je l’aimais beaucoup, lance le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8). On s’est fait trois bisous au château puis après on s’est un peu revus. » Evelyne Thomas lui a alors demandé s’il n’y avait eu que de simples bisous entre les deux tourtereaux. La réponse est claire : “Ah non, dans le château non ! Parce qu’il y a des caméras partout (…). On était là pour bosser ! » a-t-il expliqué.

D’ailleurs, le 11 décembre dernier, après dix-neuf ans sans se voir Jenifer et Jean-Pascal Lacoste s’étaient retrouvés sur le plateau de Touche pas à mon poste.