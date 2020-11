Jenifer au centre d’une polémique bien malgré elle, dans une affaire d’agressions sexuelles

Jenifer et bien d’autres artistes sont éclaboussés par le scandale. Yohann Malory, parolier parfois de Jenifer mais aussi de Louane ou encore de Matt Pokora, est sous le coup d’une affaire de mœurs. L’auteur et compositeur a quatre plaintes de jeunes femmes l’accusant d’agressions sur le dos. Une enquête est ouverte et le scandale éclate aux yeux de tous grâce à un article dans Le Parisien, le 15 novembre dernier. Jenifer ne s’est pas encore exprimée sur cette affaire et n’aura peut-être pas à le faire. Mais l’artiste Lola Le Lann a annulé la sortie de son album en apprenant les faits reprochés à Yohann Malory, avec qui elle avait collaboré.

Jenifer ne prend pas encore position quant à cette affaire de mœurs

L’industrie musicale est secouée. Jenifer comme bien d’autres artistes français ont fait appel aux talents de Yohann Malory. Mais les faits qui lui dont reprochés sont graves et lourds de conséquences. Dans la société actuelle, il est effectivement impensable de cautionner de tels actes. Alors que la parole des femmes se libère, les artistes sont souvent les premiers à soutenir les mouvements qui luttent contre les violences faites aux femmes. Jenifer se retrouve donc bien malgré elle dans une position délicate.

En revanche, l’enquête vient de s’ouvrir et les faits reprochés à Yohann Malory sont encore soumis à vérification. La présomption d’innocence prévaut dans les textes de lois. Mais déjà, les fans de Jenifer, de Matt Pokora ou encore de Louane sont inquiets. Quelles sont les chansons qui pourraient risquer de disparaître ? Jenifer va-t-elle envisager de suivre la démarche de Lola Le Lann ? Pour le moment, rien ne le laisse penser. Mais c’est un doute important qui habite ses fans aujourd’hui. Certainement pour ne pas empiéter sur l’affaire en cours et laisser la justice faire son travail, Jenifer ne souhaite pas jeter de l’huile sur le feu.

Les réseaux sociaux sont en effet très réactifs lorsqu’il s’agit de condamner les actes des uns ou des autres. Et si cela peut avoir ses avantages, il ne faudrait pas commettre l’irréparable. Jenifer se contente alors de parler de ce qui la préoccupe directement avec ses abonnés. D’abord, elle donnait des nouvelles de sa santé car elle a été atteinte par la Covid-19 au début du mois d’octobre. Après plusieurs semaines de silence, elle était de retour pour remercier ses fans de leurs attentions et de leurs encouragements.

Une très bonne nouvelle pour ses fans vient égayer le tableau de ces temps difficiles

Enfin, le 18 novembre denier, elle informait ses abonnés Instagram d’une grande nouvelle. En effet, elle propose de tenir son premier concert en live-stream le 13 décembre prochain depuis l’Olympia. Les billets sont accessibles dès le 20 novembre à 20h et Jenifer ne cache pas son enthousiasme et sa hâte de retrouver ses fans. Malgré les circonstances actuelles liées à la pandémie, elle est bien décidée à être présente pour ses fans. Cette nouvelle devrait permettre de laisser les doutes et les angoisses de tous de côté pour un bon moment.