Jenifer au plus mal “totalement endettée”: Elle nous dévoile ses énormes soucis et galères!

Cette année, cela fera bientôt 18 ans que Jenifer a remporté la Star Academy et est devenue une star qui aujourd’hui est l’une des plus grandes vedettes de la chanson française. Il y a quelques années lors d’une interview accordée à Thomas Joubert sur Europe 1, elle revenait sur les motivations qui l’ont poussé à participer à l’émission.

Si depuis ces années, elle a connu un immense succès en remplissant certaines des plus grandes salles de concerts aux quatre coins de l’hexagone en vendant des dizaines de milliers d’albums et en de venant l’une des coachs emblématiques de The Voice, Jenifer a connu des moments plus difficiles dans sa vie. Lors de cet échange, elle se confiait sur le fait qu’elle avait fait le casting de la Star Academy en partie pour l’argent. Jenifer avouait avoir connu les dettes à l’époque et être obligée d’enchaîner les petits boulots pour essayer de s’en sortir. Aujourd’hui totalement à l’abri du besoin, et maman de 2 enfants Jenifer est tout à fait épanouie. Elle a même ajouté à son bonheur un mariage en août 2019, avec un restaurateur Corse avec qui elle partage sa vie.

Ver esta publicación en Instagram Je pense à vous 💋 Una publicación compartida de Jenifer (@jeniferofficiel) el 22 Jun, 2020 a las 10:35 PDT

Aussi, Jenifer reconnaît qu’elle savoure ce bonheur d’autant plus qu’elle a connu des périodes difficiles et n’a pas toujours roulé sur l’or. Elle remercie donc la chance qu’il lui a été donné de participer à la Star Ac et de remporter l’épreuve devant plus de 12 millions de téléspectateurs. Si elle se réjouit de cette participation, d’autres candidates en revanche souhaiteraient oublier cette partie de leur vie. C’est le cas notamment de La femme chocolat, Olivia Ruiz, qui dit garder un très mauvais souvenir de ce programme dans lequel on lui faisait porter des tenues un peu trop glamours, selon elle, qui étaient très loin de son univers. Idem pour Élodie Frégé qui elle est encore plus radicale. La chanteuse de La ceinture confiait, il y a quelques jours dans Télé Câble Sat, avoir réellement été traumatisée par son passage dans le célèbre télé crochet de TF1 : ” Si les images pouvaient disparaître, ça m’arrangerait. J’étais tellement désincarnée, à côté de mes pompes. Je n’assumais pas mon premier album. Ce n’était pas moi “.

Une attitude à mille lieues de celle de Jenifer qui, elle, ne semble pas du tout regretter et qui remercie le programme qui lui a permis de sortir de ses grosses galères. Elle remercie également ses fans qui ont fait d’elle aujourd’hui un véritable phénomène depuis plusieurs années, et qui compte une communauté fidèle notamment sur les réseaux sociaux. Même si en 2019, elle s’était quelque peu éloignée notamment de son compte Instagram, et ne publiait que de rares clichés, le confinement aura été une occasion pour Jenifer Bartoli de renouer avec ceux qui la soutiennent depuis de nombreuses années.

Ainsi, le lundi 22 juin, la chanteuse s’était adressée à ses fans directement par un ” Je pense à vous “, qui avait suscité immédiatement un grand nombre de réactions de sa communauté très heureuse de la retrouver. Durant cette période, elle avait également annoncé qu’elle se consacrait en plus de ses enfants Aaron et Joseph, à un autre projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Un projet très éloigné du monde de la chanson et de la télévision, puisque en réalité, Jenifer s’apprêtait à ouvrir en septembre prochain un pop-up store dans la capitale française pour partager une autre de ses passions : la décoration.

Suite à sa collaboration avec la célèbre agence Exsud Design, une agence d’architecture intérieure, elle s’apprête donc à ouvrir un lieu où elle présentera des pièces qu’elle aura elle-même validées : “ Je peux enfin vous annoncer le lancement de Ligati. Une autre de mes passions, la déco. Toute une collection d’objets de décoration que j’ai imaginé à la fois électrique, vintage chic et glamour. Une gamme qui réchauffera vos intérieurs ou extérieurs d’ailleurs “ avait-elle annoncé le 19 juin dernier.

Un nouveau projet et une nouvelle carrière pour la chanteuse, âgée de 38 ans, connue du grand public depuis l’âge de ses 20 ans. Une époque qui semble déjà lointaine lorsqu’elle apparaissait la première fois sur les écrans de télévision pour rejoindre le célèbre château et y suivre les cours des professeurs de la Star Academy.

Pourtant, les choses n’ont pas été simples dès le départ. Et d’ailleurs la chanteuse avait bien failli ne jamais passer les castings de cette émission. “ Je ne voulais pas être filmée, Loft Story était à l’antenne et je me disais que ce n’était pas du tout pour moi. J’étais plutôt sauvage comme fille ” se souvient-elle dans une colonne de télé 7 jours parue en mars dernier. Mais alors que cela faisait déjà près de 2 ans qu’elle était à Paris pour devenir chanteuse, rien ne se passait réellement comme elle le souhaitait ” J’avais trouvé un petit job d’assistante dans une agence de relation-presse dans les nouvelles technologies. Je ne voulais pas rentrer bredouille dans le sud “.

C’est finalement sa colocataire qui avait vu la publicité pour la Star Academy à la télé. Pas très emballée dans un premier temps, elle monte rapidement un dossier de candidature avec un cliché découpé à la hâte, car elle reconnaît qu’à l’époque, elle n’avait même pas une pièce pour faire de nouvelles photos. Elle se rappelle avoir été convoquée dans les locaux de TF1 : “ Il y avait tellement de monde, c’était long “, avant de révéler ” J’avais peur. S’il n’y avait pas eu ma copine, je serais partie “. Et alors ce fut son tour ” Et là, je vois Pascal Nègre et Alexia Laroche–Joubert qui quittent la pièce. Je passe donc devant Kamel Ouali, et je donne tout. Pascal est Alexia reviennent en m’entendant chanter, je sens qu’un truc se passe “.

À partir de ce moment, les choses s’accélèrent et dès son entrée au château, les fans tombent sous le charme de Jenifer, qui de semaine en semaine, prend de plus en plus d’assurance et montre toutes ses qualités jusqu’à finalement remporté la célèbre émission avec un énorme chèque à la clé. Un casting et une émission qui auront réellement changé la vie de la jeune femme originaire de Corse qui finalement ne regrette pas du tout son choix.