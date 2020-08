Jenifer Bartoli irrésistible, elle dévoile une partie de son corps (wow !)

S’il y a bien une chanteuse qui est une véritable icône de la mode, c’est bien la jeune femme d’origine corse : Jenifer. Un visage et une voix qui sont devenus incontournables dans le paysage audiovisuel français et dans le monde de la musique, depuis aujourd’hui près de 20 ans. Si en 2001, la belle brune était déjà très déterminée, elle apparaissait un peu timide lors de son premier passage dans la Star Academy qu’elle remportera finalement. Comme elle l’avait d’ailleurs avoué il y a quelque temps, elle n’était pas très sûre de vouloir tenter l’aventure, mais à l’époque, la Niçoise d’adoption n’était pas dans une situation financière florissante, et elle avait vu cette nouvelle émission comme une réelle opportunité de s’en sortir.



Aujourd’hui âgée de 37 ans, Jenifer paraît totalement épanouie et resplendissante à chacune de ses apparitions. Après des tournées triomphales, des dizaines de milliers d’albums vendus et une présence toujours remarquée comme coach dans la célèbre émission The Voice, Jenifer est également devenu l’égérie de grandes marques de prêt-à-porter, mais aussi une véritable représentante de la mode française. Une réelle ambassadrice du savoir-faire des maisons de couture, mais également de boutiques beaucoup plus modestes. Même si son style a évolué au fur et à mesure des années, la chanteuse semble ne jamais commettre la moindre faute de goût.



Lors d’une de ses dernières publications sur son compte Instagram, la jeune femme apparaît dans une magnifique robe aux couleurs de l’été d’un jaune étincelant, prenant la pose devant l’un des plus beaux paysages de Corse. Ciel limpide et mer bleue, laissant deviner des eaux chaudes, la belle brune nous propose une photo, vue de dos, où l’on découvre ses épaules dénudées et sur laquelle on devine son regard perdu dans les profondeurs de la Méditerranée. Une jolie robe combinaison dans des tons chaleureux idéale pour ces chaudes journées d’été, qui lui donne un style des plus chic.

Une publication qui avait également pour but de rappeler à ses fans la prochaine ouverture d’un magasin à Paris qui abritera une autre de ses passions. En collaboration avec une célèbre agence de design, la belle Jenifer va en effet diversifier ses activités en s’investissant de plus en plus dans un projet qui lui tient particulièrement à cœur. La star travaille, en effet, depuis de nombreux mois à la création d’une ligne de design intérieur au nom de Ligati. Sur ce dernier post, Jenifer invite donc ses followers à la suivre dans ses nouvelles aventures.



Sur cette photo, même si on ne voit pas son regard, on imagine qu’elle se projette vers l’avenir et espère que ce nouveau challenge sera un nouveau succès pour elle. Mais pas trop d’inquiétude à avoir pour la célèbre coach de The Voice, qui semble réellement transformer en or tout ce qu’elle touche. Un métal jaune brillant qui irait parfaitement avec la tenue qu’elle a choisie sur ce cliché, et dont les éclats rappellent le métal précieux et aussi la couleur du soleil qui illumine l’île de Beauté chère à son cœur. Probablement encore une publication, qui ravira sa communauté toujours heureuse de découvrir l’artiste à chacune de ses apparitions aussi bien sur les réseaux sociaux qu’en télévision.