Jenifer : “La bêtise est plus résistante…”, son mari est furieux et très cash

Le compagnon de Jenifer semble hors de lui. En effet, Ambroise Fieschi parait très remonté contre les mesures prises par le gouvernement. Il a notamment retweeté un message de Jean-Michel Apathie afin de faire part de son exaspération. Le compagnon de la belle brune n’en peut effectivement plus de cette gestion chaotique de la crise. Dès lors, il partage son sentiment sur les réseaux sociaux. LD People vous explique tout.



Jenifer : son compagnon est très fâché !



Deux stars des réseaux sociaux



Jenifer fait partie des personnes très suivies sur le web. En effet, la chanteuse peut compter sur près de 900 000 abonnés qui scrutent la moindre de ses publications sur Instagram. Du côté de son chéri Ambroise Fieschi, il semble, lui, plus fidèle à Twitter. D’ailleurs, l’un de ces derniers messages fait beaucoup parler. Le mari de Jenifer a en effet décidé de s’attaquer directement aux mesures prises par le gouvernement Macron. Car depuis de nombreux mois maintenant, les décisions des responsables politiques font l’objet de violentes critiques.



Avec les restaurants et les salles de spectacle toujours fermés, ces deux industries sont en train de connaître des moments très difficiles. Cela fera bientôt un an que la crise de la covid-19 est apparue. Et à part une légère trêve durant la période estivale, les confinements successifs ont véritablement mis à mal plusieurs secteurs d’activité. Le compagnon de Jenifer prend donc en exemple un autre pays qui a selon lui mieux gérer le problème. LD People vous explique tout.



” Passeport vert “



Comme beaucoup d’autres artistes, Jennifer n’a pas pu se produire sur scène ces derniers mois. Tous les concerts ont effectivement été annulés et les salles de spectacle restent désespérément vides. Le monde de la restauration connaît à peu de choses près la même situation. Dès lors, la tension monte. Certains appellent même désormais à la désobéissance et à prendre des mesures radicales. Ambroise Fieschi parait lui aussi très remonté contre toutes ces décisions. Ainsi, le mari de Jenifer retweete un message publié le 9 janvier dernier par le Jean-Michel Apathie. Le journaliste avait en effet publié un court texte sous forme de véritable attaque gouvernement Macron.



L’homme de médias prenait en exemple Israël qui a décidé de combattre la covid-19 d’une tout autre manière. ” Info : Israël émet ” un passeport vert ” qui permet aux personnes vaccinées d’entrer dans les restaurants et les salles de spectacle. Transmis aux dirigeants français qui ont hurlé à la dictature quand le gouvernement en a eu l’idée. La bêtise est plus résistante que la covid-19 “. Le message est donc très clair. Ailleurs, les restaurants et les salles de concert peuvent rouvrir sous certaines conditions. D’ailleurs, Ambroise Fieschi est doublement touché par ces mesures. Car son épouse Jennifer ne peut effectivement plus effectuer ses tournées. Et en tant que restaurateur, son mari est lui aussi soumis à la fermeture de ces établissements. Le père de famille a donc décidé d’afficher ouvertement sa colère.