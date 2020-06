Jenifer bonheur pour 2020: se prépare à annoncer une grande nouvelle, en voici quelques pistes

Jenifer fait récemment sensation dans plusieurs magazines. Oops et Closer soupçonnent que la chanteuse serait enceinte ! Une nouvelle grandiose pour Jenifer qui aurait alors son troisième enfant. Mais cela ne colle pas avec les indices accumulés d’autres magazines et les informations qu’elle partage avec ses fans sur les réseaux sociaux. Car Jenifer prépare bel et bien quelque chose mais il ne semble pas s’agir de l’arrivée d’un nouvel enfant.

Jenifer fait des secrets à ses fans pour pouvoir les épater

Jenifer est l’heureuse maman de deux petits bouts. Son premier enfant, elle l’a eu en décembre 2003 avec le musicien Maxime Nucci. Le premier enfant de Jennifer se prénomme Aaron. C’est aujourd’hui un grand jeune homme de 16 ans qui en aura 17 à la fin de l’année. Jenifer et le papa d’Aaron se séparent en 2008. Mais la chanteuse ne renonce pas à trouver l’amour de s vie. Sa quête continue et ses chansons en parlent très bien pour elle. Car Jenifer n’est pas de ces célébrités qui aiment étaler leurs vies privées. Jenifer protège son intimité et celle des siens autant que possible.

Par la suite, elle est en couple avec Pascal Obispo pendant une brève année et la presse lui prête quelques autres relations amoureuses comme avec Nicolas Oui ou Margan Serrano. Mais c’est en juillet 2013 que Jenifer retrouve l’amour. De sa relation avec Thierry Neuvic, un acteur français. Avec cet homme, Jenifer a son deuxième enfant. Un petit garçon prénommé Joseph a qui elle donne naissance en août 2014. Mais encore une fois, l’idylle ne dure qu’un temps. Jenifer se sépare du papa de Joseph en janvier 2016.

Les rumeurs autour de Jenifer grandissent mais elle ne gâche pas le suspense

Et si les rumeurs autour d’un nouvel enfant pour Jenifer font fureur c’est qu’elle a retrouvé l’amour. Depuis le moisi d’avril 2016, Jenifer est en couple avec un entrepreneur corse avec qui elle semble parfaitement s’entendre. Non content d’être amoureux, le couple officialise son union en août 2019. Jenifer se marie alors avec Ambroise Fieschi. Jusqu’alors, ils sont ensemble et leur idylle perdure. Pour les fans c’est là un signe que le couple pourrait avoir envie de faire un enfant. Ne dit-on pas jamais deux sans trois ? C’est en tout cas ce que les magazines Oops et Closer suggèrent. Mais la réalité semble tout autre.

En effet, Jenifer ne semble pas en train de préparer la naissance d’un nouvel enfant, ni même d’envisager de concevoir. Pourtant, sur les réseaux sociaux, nous pouvons constater qu’elle ne va pas tarder à annoncer une grande nouvelle. La belle chanteuse partage des photos avec des messages qui laisse place au suspense.

Dans cette courte vidéo partagée sur Instagram, Jenifer prend des nouvelles de ses fans. Publiée le 12 mai dernier, nous étions tout juste sortis de la période de confinement imposée par le gouvernement. La pandémie n’a pas fait de cadeaux au pays et nous n’avions pas d’autres choix pour tenter de contenir la propagation du virus. Jenifer prend alors le temps d’envoyer de bonnes ondes à sa communauté de fans. Mais ce n’est tout. Une effet, la chanteuse précise avoir hâte de retrouver ses fans et surtout avec de belles surprises. Mais quelles sont les surprises en question ?

Quelles sont les surprises qu’elle réserve à ses fans ?

C’est ce suspense qui pousse les fans à se demander si ce ne serait pas un nouveau bébé. Les surprises annoncées par Jenifer sont-elles du domaine privé ou plutôt côté professionnel ? Impossible d’en savoir davantage. Les commentaires sous cette publications s’accumulent alors pour tenter d’avoir des réponses. Mais Jenifer ne cède pas. Par contre, la chanteuse fait effectivement une annonce surprenante le 18 mai dernier. Elle dévoile une photo sut Instagram accompagnée d’un texte qui explique tout.

Jenifer se lance dans la mode. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la décoration d’intérieur. Jenifer s’est elle-même occupée du design de pièces uniques et originales. À son image, les pièces de décoration d »intérieur proposées par Jenifer sont « électriques, vintage, chic et glamour ». De quoi satisfaire ses fans car pour une surprise c’est une surprise.

Un nouvel album pour Jenifer ?

Mais ce ne serait pas encore tout ce que cacherait Jenifer à ses fans. En effet, le magazine Star évoque la reprise de l’écriture de la chanteuse. Elle serait en train de préparer un nouvel album. Et ça c’est une nouvelle que les fans attendent avec impatience. Savoir que Jenifer serait de retour sur scène les fait déjà trépigner d’impatience. Et qui dit album, dit tournée. D’après le magazine Star, Jenifer pourrait sortir son nouvel album prochainement et proposerait une tournée pour l’automne de l’année prochaine. Rien n’a encore été confirmé par Jenifer mais si cela se concrétise, elle va faire des heureux !

Après des mois de privation de concerts à cause de la pandémie, le public sera plus que jamais au rendez-vous des stars. Si Jenifer choisit de reprendre la route de la scène, elle ne risque pas de manquer du soutien de ses fans. L’engouement est déjà présent autour de la star et beaucoup ne rêvent que de la retrouver sur scène à nouveau.