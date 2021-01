Jenifer: ce cliché Choc et sublime, cuissarde, avec cette petite chose! Les internautes n’en reviennent pas!

Jenifer a subi de plein fouet la crise sanitaire. Comme de nombreux artistes, elle se retrouve dans l’impossibilité de rassembler ses fans et de faire des concerts. Mais elle a trouvé une solution quasi-inédite pour réussir à faire vibrer son public. Un concert live-stream ! Ce dernier s’est tenu le 13 décembre. Et quelques jours plus tard, elle dévoile les images de ce show pour que tous les internautes puissent en profiter. Ils découvrent alors la chanteuse dans une tenue de scène pour le moins osée. Cuissarde rouge et chemise longue pour seuls vêtements, elle a fait tourner toutes les têtes. LDPeople revient sur ce superbe look dans cet article.

Jenifer revient sur le devant de la scène avec une tenue exceptionnelle

Jenifer a suivi les pas de son collègue, le chanteur Matt Pokora. Et pour son plus grand bonheur, ses fans ont répondu présents à l’appel. Ils étaient des milliers devant leurs écrans pour découvrir ce concert inédit. Et ils ont pu admirer en avant-première la tenue de scène de la belle. Sa prestation était incroyable à en croire son public. Et pour le prouver, Jenifer a partagé des images de cet événement historique. Sur son compte Instagram, c’est une nouvelle tenue de la star qui s’ajoute donc à sa panoplie. En effet, la coach de The Voice Kids vrille toujours par son élégance et son flair des dernières tendances. En matière de mode, elle n’a rien à envier aux plus grands. Pour son concert inédit depuis l’Olympia, elle ne s’est pas privée de réitérer le phénomène malgré l’absence physique de ses fans.

Jenifer est donc apparue sur scène dans une chemise longue. Une chemise blanche qu’elle portait donc sans pantalon ! Et avec les nombreuses lumières sur scène, cette chemise devenait presque transparente. Pour finaliser sa tenue, la star opte pour une paire de cuissarde. Des hautes bottes rouge et à talon. Décidément, voilà une tenue dans laquelle Jenifer n’avait encore jamais osé se montrer. Et comme à chaque fois, elle fait l’unanimité auprès de ses fans. LDPeople se devait de vous rapporter cette information. Car son public est conquis. À la fois par son look et par sa voix d’or. Et pour les internautes, elle n’a pas oublié de leur en mettre plein les yeux avec quelques photos choisies de sa performance. Certes, ils n’auront que l’image et pas le son. Mais ceux qui ont pu y assister témoignent du caractère grandiose de la chose.

La star brille par son talent et sa beauté malgré la crise sanitaire

La chanteuse n’a pas laissé la pandémie lui faire faire une croix sur l’Olympia. À seulement 38 ans, Jenifer cumule une grande carrière qui lui apporte tout autant d’expérience. C’est en 2002 qu’elle est révélée au grand public en remportant la première saison de la Star Academy. En presque 20 ans de carrière, il fallait bien croire que la belle ne laisserait rien ni personne lui mettre des bâtons dans les roues. Pandémie ou pas, Jenifer a réussi un tour de force en montant sur la scène de l’Olympia. Et ses fans ne peuvent que s’en réjouir !