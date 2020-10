Jenifer: c’est FINI! Elle a de gros soucis de santé, la chanteuse a décidé de tirer sa révérence, ses fans très inquiets!

Jenifer a complètement disparu des réseaux sociaux depuis qu’elle a été diagnostiquée positive au Covid-19. Ses admirateurs disent se faire aujourd’hui beaucoup de soucis et aimeraient bien un signe de sa part.

Depuis le 10 octobre, Jenifer ne donne plus de nouvelles. Ses abonnés sont nombreux à lui faire part chaque jour de leurs soutiens dans cette épreuve. Au fil des jours, la tension commence à se faire sentir. Des dizaines d’internautes se questionnent à son sujet. Ils espèrent que leur chanteuse préférée se porte bien.

Aucun signe de vie depuis début octobre !

Sur Facebook ou sur Instagram, ça devient un peu chaque jour la même rengaine : “Pas de nouvelles”, “Vous nous manquez tellement et nous avons tellement besoin de vous”, “Donne-nous des nouvelles stp”, “Jen, on commence à s’inquiéter… tu vas bien de nouveau ?”, “Reviens nous vite ma belle”, “C’est triste sans Jenifer”, peut-on lire dans les commentaires des comptes officiels de l’artiste.

Début octobre, la chanteuse corse était en plein lancement de sa nouvelle marque de décoration Ligati. Elle était également aux manettes de The Voice Kids. Autant dire qu’elle était très active sur les réseaux sociaux. Alors, quand elle a annoncé avoir contracté le coronavirus, elle a choqué plus d’un de ses abonnés.

Affaiblie et malade, elle a donc dû se résoudre à annuler sa participation à The Voice Kids, à 100%. Ses acolytes Patrick Fiori et Soprano ont donc pris le relai et se sont occupés de ses jeunes talents.

“Chez moi, en Corse, il y a un couloir tout noir, un autre kaki, la chambre d’amis est rose…”

La grande gagnante de la première saison de la Star Academy avait récemment ouvert les portes de sa maison au magazine Focus. “Chez moi, en Corse, il y a un couloir tout noir, un autre kaki, la chambre d’amis est rose… j’adore ce mix d’ambiances et d’énergies”, avait-elle aimé rappelé.

Ver esta publicación en Instagram Relax 💙 c’est dimanche…💋 Una publicación compartida de Jenifer (@jeniferofficiel) el 2 Ago, 2020 a las 3:47 PDT

La maman d’Aaron et de Joseph n’a pas peur de mélanger les goûts et les couleurs. Depuis toute petite, elle s’intéresse au mix des genres. “Depuis toujours, j’aime chiner dans les brocantes, les marchés et antiquaires, pour dénicher des objets de décoration si singuliers, chargés d’histoires et de petits bouts d’âme.”, a-t-elle expliqué au magazine Au Féminin.

Et c’est en puisant dans sa vie en Corse, ses tournées et ses voyages qu’elle a conçu sa marque de décoration Ligati. Elle en faisait récemment la confidence aux journalistes du magazine Elle. “Je me suis vraiment inspirée de mes voyages. La Corse, évidemment. Ce sont les couleurs qui m’inspirent beaucoup là-bas. C’est une petite île qui est extrêmement riche. C’est ici que je me ressource donc c’est aussi une part de moi. (…) Et évidemment, toutes mes tournées qui m’ont fait sillonner la France mais également la Belgique.”. Espérons qu’elle se rétablisse rapidement pour nous en raconter davatange !