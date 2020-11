Jenifer : découvrez ses enfants Aaron et Joseph ! Ils sont sublimes

Chanteuse, comédienne, jurée dans l’émission The Voice, marraine de différentes associations, Jenifer ne chôme pas. Elle est également une mère attentionnée de deux enfants, Aaron et Joseph. Ses fils, qui ont respectivement 16 et 6 ans, l’ont toujours soutenu et lui apporte énormément d’amour.

« Prenez garde, protégez-vous, protégez tout le monde et ensemble on va triompher face à cette épidémie», a récemment déclaré Jenifer sur les réseaux sociaux. Avec un ton bienveillant, Jenifer veut que tout le monde soit en bonne santé. Le 31 octobre dernier, l’artiste confiait ses “difficultés à retrouver la grande forme” après avoir contracté le coronavirus. Mais si le Covid-19 l’a atteinte, la chanteuse veille à garder un état d’esprit positif.

Jenifer peut compter sur le soutien de ses enfants

Durant cette « période surréaliste et si singulière », sa famille est un soutien sans faille. A bientôt 38 ans, elle peut s’appuyer sur ses deux progénitures Aaron et Joseph. La famille est vraiment très soudée. Il y a 16 années, Jenifer accouchait de son premier enfant, Aaron, le résultat de son idylle avec le musicien Maxim Nucci. Dix ans après, la lauréate de la 1ere saison de l’émission « Star Academy » donnait naissance à un second enfant. Joseph, qui a aujourd’hui 6 ans, est né de sa liaison avec l’acteur Thierry Neuvic. Celle qui a échappé de peu à la mort en 2017 lors d’un accident de la circulation a souvent indiqué le rôle fondamental de ses enfants.

Une relation particulière avec son aîné Aaron

Ses enfants l’ont soutenu dans les moments difficiles et les épreuves. Malgré tout, Jenifer a une relation particulière avec Aaron qui est différente que celle qu’elle a avec Joseph. « L’adolescent, j’ai toujours été sa mère, mais j’ai grandi avec lui. Cela a créé un rapport fusionnel entre nous, et énormément de complicité », avait-elle indiqué au magazine Paris Match. Avec le plus petit, tout est différent. « Mon petit dernier, c’est tout aussi extraordinaire, mais ce n’est pas la même histoire d’avoir un enfant à vingt ans et d’en avoir un à trente ans. Même si c’est le même amour total pour les deux, bien sûr. »

Une famille bien organisée

Jenifer multiplie les activités : chanteuse, comédienne, jurée pour des émissions de télévision, et mère de famille. Mais comment organiser sa vie personnelle et professionnelle lorsque l’on a une vie si remplie ? Dans le magazine TV Grandes chaînes, la chanteuse confiait son secret avec autodérision : « Je me dédouble, c’est mon pouvoir, il ne faut le dire à personne. » Plus sérieusement, l’organisation est centrale. « Je m’organise juste très bien. On n’atteint pas tous les jours le but. Je veux aussi avoir une vie, plusieurs vies mêmes », avait-elle indiqué. Sur l’antenne de la radio Europe 1, l’artiste révélait réussir à passer beaucoup de temps avec ses garçons, et lisait aussi beaucoup le soir. « J’invente beaucoup d’histoires, on fait beaucoup dans l’improvisation. »