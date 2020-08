Jenifer : des photos sensations, sans vêtements, un summer look parfait !

Jenifer est une chanteuse renommée dont les fans sont ravis, ses derniers temps plus que d’habitude. En effet, sur son compte Instagram, Jenifer partage des photos qui les font rêver. Et surtout, la chanteuse est de retour grâce à un nouveau titre. Les fans de Jenifer sont donc comblés. Sorti le 15 mars dernier, Jenifer est heureuse d’annoncer à ses fans que le single est certifié disque d’or. Ce single, Jenifer le chante en duo avec Slimane, et c’est un petit bijoux. Et pour ajouter à la joie de ses fans, la chanteuse partage des photos de ses summer looks parfaits. Découvrez les images dans cet article.

Jenifer fait craquer internet, elle est superbe dans ses shorts d’été

Jenifer est suivie par 818 000 personnes et ce sont alors des dizaines de milliers de likes qui s’accumulent sous less publications de la chanteuse. Les fans de Jenifer ne peuvent pas résister non plus à y aller de leurs compliments. Ce sont alors des super messages que Jenifer reçoit sous la dernière publication de son look estival. En effet, la tenue que porte la star de la chanson est tout à fait dans l’air du temps. Jenifer porte un short gris en jeans, taille haute. Et elle décide de l’assortir avec un crop top brassière, effet laine tricoté. Son haut est d’un couleur rose pale et cela tranche de façon superbe avec son short. Pour compléter son look, une paire de lunette de soleil et une coiffure au naturel. La chanteuse est sublime et ce ne sont pas ses fans qui diront le contraire.

Mais voyez plutôt par vous-même la fameuse photo qui fait tant parler d’elle sur internet. Les internautes ont plus que validé le summer look de Jenifer, c’est canon !

Voir cette publication sur Instagram Summer vibes ☀️💋 Pic by @stephanedelove Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 24 Juil. 2020 à 9 :49 PDT

Ce look n’est pas une véritable nouveauté. En effet, c’est un retour aux années 90 qui revient dans la mode. Tout le monde sait que la mode est cyclique et cet été ce sont bel et bien les années 90 et 2000 qui reviennent au goût du jour. Une tenue qui fait donc forcément l’unanimité auprès de ses fans. Il faut bien avouer que Jenifer connaît ses leçons en matière de mode. Sur le plateau de The Voice Kids ou au quotidien, elle arbore des tenues qui la mettent en valeur et qui sont très tendances.

Les talents de Jenifer sont multiples et tous exploités

La chanteuse est admirée par ses fans grâce à tous ses talents. La musique et le chant en priorité, mais cela est suivi de très près par son look qui est juste parfait à leurs yeux. De plus, elle prouve qu’elle est toujours une entrepreneuse dans l’âme avec la création de sa ligne d’objets de décoration d’intérieur. Et il ne faudra pas oublier de compter parmi ses qualités, celle d’être une bonne mère et une épouse formidable.

Cependant, l’atout numéro de Jenifer était sur pause durant quelques mois. En effet, Jenifer tenait à prendre du recul avant de revenir avec un titre. Sea carrière musicale ne doit pas se forcer. La chanteuse est une enthousiaste et elle ne sait pas faire semblant. Quand elle chante, elle chante vrai. Jenifer souhaite que sa musique soit le reflet de son âme et de ses pensées. Elle sera alors capable de prendre du temps pour peaufiner ses morceaux. Non seulement c’est une marque de professionnalisme mais c’est aussi un geste de respect envers ses fans. Car elle ne les considère pas comme acquis, elle tente à chaque fois de les reconquérir. Un phénomène qu’ils apprécient malgré l’attente qui devient intenable pour eux lorsqu’ils savent qu’elle prépare un nouveau titre.

La musique dans la peau et les paroles dans la tête

Le dernier titre de Jenifer est donc un duo avec Slimane. Si vous êtes fans de Jenifer, vous n’avez pas pu passer à côté. Et vous aurez certainement fait en sorte d’en faire un succès en l’écoutant en boucle. En effet, le morceau vient d’être certifié single d’or grâce à une quantité de streams démesurée. 15 millions d’écoutes sont enregistrées pour le moment pour ce morceau qui date du 15 mars. Alors Jenifer partage une publication sur Instagram afin de remercier ceux qui la soutiennent. Car les fans de Jenifer sont parmi les plus fidèles de tous. Elle peut compter sur eux depuis de nombreuses années et cela n’est pas prêt de s’arrêter de si tôt.

Slimane et Jenifer, un duo qui cartonne

Slimane est lui aussi très heureux du succès de ce titre. Mais en plus de remercier les fans qui ont fait de ce morceau un succès. Il remercie Jenifer du fond de son cœur. En effet, il lui fait passer un message qui montre qu’il l’admire et la respecte. En tant qu’artiste, Jenifer est une personne extraordinaire pour Slimane. Les fans ne peuvent qu’être d’accord avec son constat. Le chanteur affirme que sa rencontre et son travail avec Jenifer le marqueront pour la vie entière, que la chanteuse est entrée dans son cœur pour ne plus jamais en sortir. Une bien belle déclaration d’amitié et de respects professionnel en somme.

Les choses simples est un morceau qui n’a pas finit de faire danser et chanter les fans. Le retour de Jenifer est donc un réel succès et ses fans attendent évidement déjà la suite avec impatience. Avec l’été bien installé, impossible de ne pas avoir leur star favorite dans les oreilles pour passer de bons moments. Il faudra rester attentifs aux prochaines actualités de Jenifer pour connaître la suite de son programme.