Jenifer dévoile une énorme surprise quelle réserve à ses fans, c’est magique !

Jenifer annonce une grande nouvelle, qui n’a rien à voir avec le monde de la chanson ou du show-business en général, mais avec une reconversion très inattendue pour ses fans.

En mai de cette année déjà, elle annonçait sur son compte Instagram qu’elle avait un nouveau projet, et qu’elle comptait bien le réaliser. Jenifer allait donc mettre donc tout en œuvre dans les plus brefs délais. Au vu de cette dernière déclaration, il semblerait que ce soit chose faite. Si du côté de sa carrière, et notamment à la télévision, sa prochaine participation à « The Voice kids » en septembre est déjà programmée, c’est dans un tout autre domaine que les fans de la chanteuse la retrouveront dans les prochaines semaines.

Mais concernant sa rentrée en septembre sur TF1, il existe également une autre nouvelle, puisque Jenifer sera accompagnée de Kendji Girac comme coach de « The Voice« , dans sa version destinée aux jeunes chanteurs. Une première dans l’histoire de l’émission puisqu’aucun gagnant n’était jamais devenu coach par la suite.

Aujourd’hui, la native de Nice, se lance dans un tout autre business. L’artiste a décidé de se lancer dans le monde de la décoration, avec l’ouverture en septembre d’un pop Store en plein cœur de Paris. Au Palais-Royal, non loin de l’Opéra Garnier, elle ouvrira un espace dédié à une collection d’objets et d’accessoires. En collaboration avec Exsud Design, une agence d’architecture d’intérieur, la belle brune a effectué une sélection d’objets qu’elle affectionne tout particulièrement, et qu’elle a choisi avec le plus grand soin.

Déjà connue pour ses goûts très éclairés en matière de mode, c’est toujours aujourd’hui à la décoration d’intérieur que Jenifer a décidé de s’attaquer. On imagine donc que ses fans seront impatients de découvrir, si ses choix en matière de mobiliers et d’objets divers sont aussi sûrs qu’en matière de vêtements.

Devenue l’égérie de plusieurs marques de prêt-à-porter, mais aussi ambassadrice de petits créateurs, les moindres tenues de la chanteuse sont analysées dans les moindres détails par ses followers. Toujours avec un style très tranché, elle arrive à marier plusieurs tendances avec des pièces, venant aussi bien de grandes productions, que de petits ateliers. Si c’est dans cette même optique, qu’elle souhaite travailler dans sa prochaine boutique, ce sera le succès assuré.

C’est donc ce lundi 18 mai que Jenifer partageait sur le réseau social Instagram, l’annonce de l’ouverture de son magasin de décoration : » Je peux enfin vous annoncer le lancement de LIGATI, une autre de mes passions, la déco « . La collection se promet vintage, chic et glamour à l’image de la chanteuse et l’annonce de cette nouvelle, a été largement commentée sur son compte par des fans visiblement très pressés de découvrir le résultat de son travail.

Mais comme toute bonne professionnelle, Jenifer a su s’entourer, et le choix de Exsud Design ne s’est pas fait à la légère. Une entreprise qui a déjà fait ses preuves de par le monde, et dont le concept serait le haut de gamme pour tous. Une philosophie qui a pour but que le design soit à la portée de chacun avec des prix accessibles et modulaires.

Jenifer, via son compte Instagram, parlait également d’une gamme qui réchauffe aussi l’intérieur ou l’extérieur. Mais si ce projet lui a pris énormément de temps au vu de l’attention qu’elle a voulu y apporter, la beauté originaire de Corse ne se repose pas sur ses lauriers, et serait en parallèle en train de travailler sur un nouvel album » J’avais déjà des projets en cours et ils sont en train de se concrétiser à distance, j’ai hâte de pouvoir entamer une nouvelle page et de pouvoir vous raconter tout ça bientôt. Je dois vous avouer que j’ai un manque. Je suis déjà en train de travailler sur de nouvelles chansons pour pouvoir remonter sur scène très vite, je l’espère « .

Un été et une rentrée qui s’annoncent déjà plein de projets pour la belle Jenifer, qui devrait donc revenir rapidement avec un nouvel album et une tournée aux quatre coins de la France. Alors qu’elle annonçait en début de cette année qu’elle souhaitait faire une pause dans sa carrière musicale, il semblerait que ce fût donc de courte durée.

ur TF1 dans « 50 minutes inside « , Jenifer s’était confiée sur ce besoin viscéral de faire une pause afin de bien mûrir ses projets et de se concentrer sur de nouvelles expériences. « Ça me plaît beaucoup de tourner au cinéma ou à la télé, peu importe, de relever des défis de me mettre en immersion totale dans la peau de quelqu’un d’autre, ça me plaît beaucoup cette histoire « expliquait-elle pour justifier son choix de s’éloigner durant quelque temps de la chanson avec peut-être le but secret de se consacrer plus à sa nouvelle passion, le cinéma. Mais au vu des dernières informations, il semblerait que cette mise au vert lui ait surtout permis de savoir réellement ce qu’elle souhaitait.

Avec l’arrivée de cette nouvelle boutique à Paris dans les prochains mois, Jenifer Bartoli s’est donc essayée à un nouveau métier, ce qui lui a sans doute permis de se recentrer sur ce qui était réellement important pour elle. Une parenthèse dans sa carrière, pour se concentrer sur sa vie et sur ses choix, et avoir un peu de recul sur son métier de chanteuse. Si dans une de ses dernières interviews, elle ne cache pas son ambition de revenir au cinéma en tant qu’actrice, elle annonce également qu’elle a repris les chemins des studios pour travailler sur de nouvelles chansons.

La maman de Aaron et Joseph semble donc aujourd’hui prête à reprendre la carrière qui la fait connaître, il y a quelques années lorsqu’elle participait à l’émission la Star Academy, qui a fait d’elle une vedette. Après 8 albums, des tournées » sold out« , plusieurs apparitions au cinéma, et bien sûr, à la télévision dans son rôle de coach dans » The Voice » et » The Voice, Kids « , Jenifer a déjà une immense carrière à son actif. Elle semble donc bien décidée à poursuivre son aventure dans ce qui reste, réellement, sa première passion la musique et évidemment la scène.

Aujourd’hui visiblement sereine, elle ne s’empêchera donc pas de mener plusieurs projets en gardant comme base fondatrice son amour de la musique et du public. Ses fans sont donc heureux de la retrouver avec une actualité aussi riche. Dès la fin des vacances, ils pourront donc découvrir ses nouveaux titres, la suivre sur TF1, et découvrir son pop-up store dans la capitale parisienne. Jenifer sera présente sur plusieurs fronts et bien sûr sur les réseaux sociaux où elle est hyperactive, pour le plus grand bonheur de ses followers.