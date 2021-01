Jenifer: Elle malmène et martyrise un acteur français très connu! (Wow)

En plus d’être une chanteuse à succès, Jenifer est aujourd’hui du haut de ses 38 ans, maman de deux garçons, Aaron, 17 ans, qu’elle a eu avec le chanteur Yodelice (Maxim Nucci) et Joseph, 6 ans, fils de l’acteur Thierry Neuvic.

Selon nos confrères de Public et LD People, elle n’a “jamais caché son souhait d’avoir une fille ».

C’est une marque de déco qu’elle a aussi lancé récemment et en parallèle, elle fera bientôt son grand retour comme coach de The Voice à la télé.

Jenifer préparerait aussi un spectacle et des livres pour enfants et ces “nouvelles priorités” font référence à se vie privée actuelle selon ses fans.

Mais son on regarde bien le passé de la chanteuse, on peut y observer quelques surprises… Nous avons donc pu découvrir que Gil Alma, qui interprète Alain Stuck dans la série de TF1 “Nos chers voisins”, fait une belle apparition dans le clip du tube “Les jours électriques”, de Jenifer.

Dans le clip, le comédien interprète un homme complètement martyrisé par sa petite amie, jouée justement par Jenifer.

Mais espérons qu’elle ne maltraite pas son petit ami dans la vie puisque les rumeurs vont bon train concernant sa prochaine grossesse. L’artiste est en effet mariée depuis l’été 2019 avec Ambroise Fieschi, un entrepreneur de 36 ans, et ils sont très amoureux depuis qu’ils se sont rencontrés en 2016.

Cette douce romance pourrait être prolongée par l’arrivée d’un bébé.

Mais la jolie Corse ne souhaite pas épiloguer sur ce potentiel événement et n’a jamais souhaité évoquer sa vie privée dans les magazines…

Le 16 décembre dernier la belle brune a aussi fait une apparition publique à l’institut Gustave-Roussy, à Villejuif, afin de rendre visite aux enfants malades qui y sont hospitalisés et dans le cadre d’une mission sponsorisée par Amazon, elle a donc joué les mamans Noël mais elle a participé à relancer cette fameuse rumeur sur sa grossesse.

En effet elle était vêtue d’un immense pull rouge et noir, qui aurait pu selon les dires de ses fans, dissimuler ses formes ?

Jenifer a tout de même, malgré son potentiel baby bump, officialisé sa participation à la saison anniversaire de The Voice, prévue pour septembre 2021 sur TF1.

Cinq coach seront donc présents à ses côtés et Jenifer retrouvera Florent Pagny, Patrick Fiori, Mika et Zazie.

Et concernant sa marque de déco, quelques collections capsules sont certainement prévues, pour la fête des mères par exemple ?

Et à l’instar de Maitre Gims et Matt Pokora, Jenifer a récemment décidé de se lancer dans un concert virtuel.

« Même si ce n’est pas encore l’heure de se regarder les yeux dans les yeux et effleurer nos mains, on va redonner ensemble son pouvoir à la musique. » confie-t-elle.

Et en octobre dernier, la chanteuse et coach de The Voice n’était pas au mieux de sa forme. Puisqu’elle avait contracté la covid-19, un début de grossesse, s’il en est, dans des conditions difficiles donc !