Jenifer enceinte de nouveau? Les spéculations vont bon train depuis son mariage !

La coach de The Voice s’est mariée il y a un an avec un homme d’affaires. Et les rumeurs vont bon train concernant une possible grossesse. Elle a d’ailleurs fait des déclarations sur le sujet alors qu’elle ne voulait pas se prononcer.

La chanteuse de 37 ans est au coeur d’une polémique alors que tout le monde parle d’une pause artistique la concernant. ELle confiait récemment vouloir prendre du temps pour s’occuper de sa famille et a annoncé cela sur les réseaux sociaux. Mais d’après les dires de la gagnantes de la Star Academy, on ne peut pas estimer combien de temps durerait cette pause.

Jenifer

La rumeur de grossesse s’est d’ailleurs intensifiée après une publication dans France Dimanche puis dans Oops. Selon nos confrères, elle serait bel et bien enceinte, et connaîtrait déjà le s* xe de l’enfant, il s’agirait d’une fille, mais visiblement la célèbre et belle chanteuse voulait absolument un petit garçon mais semble tout de même très heureuse. Et le magazine Public a aussi mené son enquête sur le sujet.

Ver esta publicación en Instagram 🤍💋 Una publicación compartida de Jenifer (@jeniferofficiel) el 12 May, 2020 a las 5:45 PDT

Le restaurateur Ambroise Fieschi, et Jennifer, déjà mère de deux enfants, attendraient bel et bien un bébé.

SudInfo a aussi partagé cette nouvelle à la fin du mois de décembre 2019 et le site Gossip quant à lui, donne de nombreux détails, en révélant que sa famille et elle se sont installés sur les hauteurs d’Ajaccio.

En ce qui concerne sa vie privée, et ce nouveau bonheur partagé avec sa famille, Jennifer n’est pas très prolixe.

Elle va avoir un troisième enfant avec Ambroise et ses deux autres enfants sont issus de ses relations précédentes, notamment avec le musicien Maxim Nucci durant six ans, de 2002 à 2008. Le 5 décembre 2003, ils ont eu un fils et l’ont nommé Aaron Nucci.

Puis, elle a été en couple avec le célèbre chanteur Pascal Obispo de février 2008 à février 2009 et enfin avec le corse Nicolas Ori, de mars 2009 à septembre 2012.

Et c’est avec l’acteur Thierry Neuvic qu’elle a épousé en Corse en 2014, qu’elle a eu son deuxième fils : Joseph né le 13 août 2014.

Et Jennifer s’est aussi consacrée récemment à la naissance de sa nouvelle marque : LIGATI. En effet sa nouvelle passion est la décoration d’intérieur. Et nous ne l’attendions pas sur ce projet.

Mais étant très créative, on lui fait confiance sur l’évolution de sa marque.

Ses tenues font aussi beaucoup parler d’elle. En effet les tenues de Jenifer sont toujours à l’avant garde. Et les jean tendance aussi bien que les robes de grand couturier lui vont comme un gant. Ces tenues uniques inspirent ses fans. Des stars naissantes de la chanson se cachent d’ailleurs certainement chez eux. C’est par exemple le cas de Bilal Hassani, qui est un de ses fans de la première heure. La personnalité de la chanteuse ainsi que ses tenues ont certainement été une inspiration pour lui.

Ils n’ont pas que la mode en commun puisque, c’est également The Voice Kids qu’ils ont en commun, en effet l’actuel célèbre chanteur avait participé à la saison 2.