Jenifer enceinte à nouveau de 5 mois? Ça se précise de plus en plus…

Jenifer serait dans l’attente d’un heureux événement ? C’est en tout cas ce que de plus en plus d’internautes pensent. Car depuis quelques temps, la chanteuse ne montre pas son corps du tout sur Instagram. Les photos ou vidéos sont toutes resserrées sur son visage. Et lorsqu’elle se montre en entier, il est alors impossible de voir son ventre. Serait-ce un signe ? Ou simplement de quoi alimenter une rumeur infondée ? Le magazine Voici se lance et affirme sa grossesse en dévoilant une image de son “baby bump”. LDPeople se met donc en quête de la vérité pour ses lecteurs. Nous faisons le point dans cet article.

Jenifer nous cacherait-elle la plus belle des surprises pour 2021 ?

Jenifer pourrait-elle être dans l’attente de son troisième enfant ? La chanteuse est mariée depuis le 21 août 2019, avec le restaurateur et entrepreneur Ambroise Fieschi. Ils sont en couple depuis le mois d’avril 2016. On-t-ils prévu d’agrandir la famille ? Comme ses fans le savent pertinemment, Jenifer est très discrète quant à sa vie privée. La star est très à l’écoute de ses fans et partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais en dehors des petites attentions qui en manquent pas de ravir sa communauté d’abonnés, Jenifer ne parle pas de sa vie personnelle.

Malgré tout, personne ne peut nier qu’elle rayonne de bonheur. Et nous savons déjà qu’elle est la maman de Aaron (17 ans) et de Joseph (6 ans). Ses deux garçons, elle les a eu avec des hommes qui ont compté dans sa vie. Et celui qui compte plus que tout aujourd’hui pour elle, c’est son mari. Il n’est donc pas impossible d’envisager que le couple ait décidé de faire un enfant. Mais encore une fois, rien d’officiel du côté de la chanteuse.

Pourtant, le magazine Voici pense avoir trouvé un preuve que Jenifer est enceinte de son troisième enfant. Il s’agit d’une des photos de son concert du 13 décembre dernier. Son live concert, sans public, à cause des restrictions sanitaires. Les internautes sont unanimes, il se trame quelques chose. Pour la plupart des fans qui ont assisté à son concert en live, la chanteuse attend belle et bien un heureux événement.

Les fans n’ont que peu de doutes

Pour le miment, Jenifer ne parle pas de cette rumeur. Elle n’a ni démenti, ni officialisé la chose. Alors que croire ? Il faudra faire preuve de patience. Car comme LDPeople vous le précise au début de cet article, la star n’est pas très loquace sur sa vie privée. D’ailleurs, des fans de Jenifer demandent même à ceux qui affirment que son ventre ne ment pas de la laisser tranquille. Pour avoir le fin mot de l’histoire, il faudra donc attendre que Jenifer fasse une annonce officielle auprès de ses fans. Ce qui est certain, ce que les membres du public virtuel de son concert sont très heureux pour elle. Reste à voir si cette rumeur sera confirmée dans les semaines à venir. Pour le moment, impossible de vérifier car sur son copte Instagram, Jenifer pose de façon à ne pas laisser apparaître son ventre !