Jenifer, enceinte? Son baby bump apparaît, les internautes se disent ravis!

Dimanche 13 décembre, Jenifer a offert à ses fans un magnifique concert livestream qui s’est tenu à Paris, Jenifer. Le clou du spectacle, c’était certainement son petit ventre arrondi qui annonce la venue d’un troisième enfant pour la chanteuse !

Ca n’a échappé à personne tellement ça sautait aux yeux. Eh oui, c’est la grande nouvelle qui a réjoui les fans de Jenifer. La chanteuse est enceinte. Sa communauté a crée un véritable buzz sur les réseaux sociaux à la suite de son concert livestream.

“C’est une période surréaliste et si singulière que nous vivons…. qu’il n’y a pas un jour sans que je pense à nos retrouvailles” annonçait l’interprète d’On oublie le reste le 31 octobre dernier sur son compte Instagram.

“Ce n’est pas encore l’heure de se regarder les yeux dans les yeux et effleurer nos mains”

Grâce au numérique, les retrouvailles auront été virtuelles. Comme ses pairs Matt Pokora, ou Maître Gims, l’artiste corse a donné rendez-vous à son public sur internet. Ainsi, elle a donné son concert à l’Olympia ce dimanche 13 décembre. Personne ne se trouvait dans les gradins. Mais tous les spectateurs restaient en sécurité chez soi, crise sanitaire oblige !

“Même si ce n’est pas encore l’heure de se regarder les yeux dans les yeux et effleurer nos mains, on va redonner ensemble son pouvoir à la musique. La joie de partager toutes ces émotions qui nous unissent si fort, tous ces refrains qu’on a tellement chantés ensemble, et cet amour indélébile“, écrivait-elle encore sur son compte instagram.

Plus qu’un succès, un énorme buzz !

Ce concert aura été en tous cas un véritable succès. Et surtout, un énorme buzz. Car au-delà du talent indiscutable de celle qui a remporté la 1ere saison de la Star Academy, ce concert a été l’occasion de découvrir son baby bump ! Les fans l’ont bien évidemment tout de suite remarqué. Au sein de LDpeople, nous avons également craqué lorsque nous avons appris que la maman d’Aaron et de Joseph attendait un enfant pour la 3e fois !

Jenifer : “Elle nous avait promis de revenir ‘en forme’ parole plus que tenue”,

“Sinon on peut la féliciter pour son petit ventre rond … Félicitation ma puce … Bcp de bonheur”, “OK ça fait 1h30 que le concert est commencé et je viens juste de capter que Jenifer était enceinte”, “Elle nous avait promis de revenir ‘en forme’ parole plus que tenue”, “Félicitations @JeniferOfficiel, un joli petit ventre”, pouvait-on lire parmi les nombreux tweets de ses fans. Jenifer n’avait pourtant rien fait pour mettre son ventre en valeur. Pour ce concert, elle avait en effet choisi de s’habiller avec des vêtements larges. Sûrement pour se sentir à l’aise !