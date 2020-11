Jenifer est sous le feu des internautes suite à l’une de ses prestations

Jennifer s’est prêtée à un exercice réputé difficile, celui de chanter l’hymne des États-Unis d’Amérique. Les internautes ont pu découvrir l’extrait d’un prochain épisode du Morning Night sur M6, sur la Toile. Un extrait dans lequel l’interprétation de Jenifer ne fait pas l’unanimité. Sur les réseaux sociaux, les internautes lui assènent des critiques cinglantes. C’était pourtant l’occasion de célébrer Joe Biden, le prochain président des États-Unis. Mais nombreux des fans de Jenifer sont très déçus.

Jenifer déçoit une bonne partie de son public suite à une prestation inattendue

Le 7 novembre dernier, Joe Biden obtient plus de voix que le Président sortant, Donald Trump. Il sera le 46ème président des États-Unis. L’occasion pour M6 de se mettre aux couleurs de l’Amérique en proposant prochainement la diffusion du Morning Night, animé par les trois amis du célèbre Morning Show. Michaël Youn, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine. Ils reçoivent de nombreux invités tels que Jamel Debbouze, Jarry ou encore Isabelle Nanty et Jenifer. La chanteuse relève le défi d’interpréter l’hymne des États-Unis et sur le plateau, l’ambiance est bon enfant. En revanche, sur la Toile, c’est un tout autre accueil qui est fait de sa prestation. En effet, nombreux sont les internautes qui ont comparé l’interprétation de Jenifer avec celle de Whitney Houston notamment. Et le résultat souffre évidemment de la comparaison. Jenifer reçoit donc des critiques en masse, elle se retrouve sous le feu de la colère des internautes.

Les critiques pleuvent sur la chanteuse, ses détracteurs se heurtent à ses fans

D’abord, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que la France puisse autant s’intéresser aux élections américaines. Et ils le font savoir de façon virulente. Ensuite, il y a ceux qui s’attaquent directement à la prestation de la chanteuse. Jugeant la prestation de Jenifer comme complètement ratée. Certes, l’exercice n’est pas des plus simples. Mais ils attendaient davantage de la part de la chanteuse. Certains iront jusqu’à dire qu’ils ne pouvaient pas l’écouter sans souffrir.

Écouter Jenifer chanter l’hymne américain, quand on a déjà écouté l’interprétation de Whitney Houston, ça fait vraiment mal aux tympans, désolé… 😟 — MKL 🇧🇪🇨🇱 (@vmaykel) November 10, 2020

Mais la chanteuse peut compter sur des fans fidèles pour la défendre auprès de ses détracteurs. En effet, les fans de la chanteuse rappellent que l’émission a été enregistrée en février 2020. Et surtout que Jenifer ne peut pas être parfaite tout le temps. Enfin, ils insistent sur la difficulté d’interpréter l’hymne des États-Unis et saluent l’artiste d’avoir osé se lancer. Cette polémique ne tient pour le moment qu’autour d’un extrait du Morning Night. Il faut donc espérer que Jenifer ne se prenne pas une deuxième vague de violentes critiques lorsque l’émission sera diffusée à l’antenne. Mais la chanteuse pourra, là encore, compter sur ses fans pour la défendre envers et contre tout.