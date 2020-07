Jenifer et Kendji Girac: The Voice dévoile une vidéo vibrante qui donne la chair de poule !

Jenifer, Kendji Girac, Soprano et Patrick Fiori seront les coachs de la prochaine saison de The Voice Kids. C’est donc la première fois qu’un ancien candidat de The Voice a l’opportunité de siéger dans le jury. De plus, Jenifer était présente en 2014 lorsque Kenji Girac remportait la victoire. Une situation qui apporte sa touche d’événementiel à une saison qui promet la découverte de nouveaux talents. Pour le prouver, une vidéo sur Instagram montre la prestation d’un jeune garçon qui fait se retourner tous les sièges. Jenifer, Kendji Girac et les autres en ont des frissons.

Kendji Girac revient dans The Voice, de l’autre côté de la scène

Kendji Girac était dans l’équipe de Mika lorsqu’il remporte The Voice en 2014. Lui comme Jenifer n’ont pas oublié cette année qui marque le début de la belle carrière de Kendji Girac. Pour le chanteur, c’est l’occasion de rendre la pareille. Il va pouvoir donner sa chance à une étoile montante de la musique, comme lui a pu en profiter des années auparavant. La vidéo Instagram sur le compte de The Voice est vraiment impressionnante. Si tous les candidats n’ont que la moitié du talent de ce jeune garçon, la saison promet d’être incroyable.

Timéo n’a que 12 ans et il chante sans fausses notes une chanson qui demande beaucoup d’engagements. Les abonnés sont sous le charme de ce jeune prodige de la chanson. Et ils sont aussi excités à l’idée que les autres prestations puissent être similaires. En effet, avec un tel début de saison, The Voie Kids va faire vibrer le public. TF1 tenait à ce que le public puisse partir en vacances avec des rêves plein la tête. C’est réussi avec cette vidéo qui suscite donc leur enthousiasme et provoque leur impatience. Les coachs sont également bluffés. Kendji Girac se peut s’empêcher de se mettre debout et laisse échapper un cri de joie. Jenifer quant à elle sentait déjà, aux premières notes de piano, que la chanson allait être très belle. Et lorsqu’elle entend chanter Timéo, elle fait secoue ses mains tant elle est impressionnée.

Les enregistrements de The Voice Kids sont prêts. Il ne reste que les épisodes en direct à rajouter à la collection. Les fans savent donc qu’il n’y a plus que le temps qui les sépare de la découverte de cette nouvelle saison. Et les surprises ne manqueront pas. En effet, TF1 choisit cet extrait pour mettre l’eau à la bouche de ses fans. Il faudra alors imaginer que d’autres extraits seront encore plus percutants. Car The Voice sait faire en sorte de surprendre son public. TF1 ne gâchera pas le suspense en présentant d’emblée le futur vainqueur. La compétition sera rude et les talents pourront compter sur l’implication des coachs.

L’émotion est un des éléments principaux de la recette de The Voice

Une transmission de savoir

Tous les quatre, Kendji Girac, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, ont à cœur de permettre aux talents de leurs équipes d’évoluer. Ils jouent tous pour la victoire mais il est essentiel de donner des conseils à leurs talents pour leur permettre de se perfectionner. Devenir une star de la musique n’est pas une chose aisée. D’autant plus pour les enfants ! Le but est de proposer un divertissement riche en émotions mais aussi de faire en sorte que les stars d’aujourd’hui guident les stars de demain.

The Voice Kids a encore de belles surprises dans les tiroirs. Les fans auront alors hâte de retrouver les épisodes du show à la rentrée. L’émotion sera plus que jamais au rendez-vous grâce à des talents extraordinaires et à des coachs déterminés. Le public va pouvoir vibrer avec eux à l’unisson et découvrir des enfants dotés de cordes vocales hors du commun. Mais pas seulement car malgré leurs jeunes âges, ils sont aussi des interprètes talentueux. Réussir à transmettre de l’émotion sur scène n’est pas à la portée de toutes les personnes qui savent chanter. Occuper l’espace et faire don de soi pour le public est un don pour ces enfants. Grâce aux conseils avisés du jury, ils pourront développer leurs arts et toucher du doigt leurs rêves de devenir des stars de la musique.

Les rêves prennent vie sur TF1

En effet, on dit souvent que les rêves qui ne nous font pas peur ne sont pas assez grands. Alors, c’est de beaucoup de courage dont font preuve tous les talents qui montent sur scène. Celui d’affronter un jury expert et exigeant et un public qui l’est tout autant. Une fois sur scène, le trac disparaît pour laisser place aux émotions que la musique véhicule à travers eux. C’est le beauté de cet art qui met en émoi, en plus de la voix et de l’interprétation de l’artiste sur scène. Les membres du jury le savent bien et ils ont tous bien du commencer à un moment donné. Pour Soprano, Jenifer, Patrick Fiori et Kendji Girac, c’est donc aussi émouvant de se retrouver dans ses fauteuils car cela fera écho à leurs rêves d’enfants. Des rêves qu’ils vivent éveillés aujourd’hui en tant que star de la chanson.