Jenifer imite les stars de télé-réalité, sa nouvelle activité est un business très juteux!

Comme beaucoup d’autres artistes, Jenifer voit ses revenus diminuer ces derniers mois. Dès lors, il faut imaginer de nouvelles rentrées financières. Ainsi, comme les vedettes de la téléréalité, la chanteuse se lance dans le placement de produit. Sur son compte Instagram, la Corse d’origine fait donc la promotion d’une grande enseigne. Mais avec la chanteuse, il ne faut jamais se fier aux apparences. Car derrière cette opération marketing, se cache une autre surprise ! LD people vous livre les moindres détails de cette affaire.



Jenifer : une nouvelle activité très rentable



Des stars dans la difficulté



Depuis de nombreux mois, tous les artistes connaissent un peu la crise. Effectivement, les ventes de disques stagnent littéralement. Mais en plus, tous les concerts sont annulés. Dès lors, il leur faut se montrer imaginatifs. Mais pour Jenifer, c’est un peu différent. Puisqu’elle a d’autres activités en dehors de son métier artistique. En effet, elle s’est lancée il y a peu dans le monde de la décoration. En septembre, elle a effectivement ouvert un pop-up store dédié au design d’intérieur.



Pour cet événement, elle s’est associée à plusieurs grands noms de la décoration. Car pour elle, cette activité est une véritable passion. Récemment, la jolie brune semble avoir ajouté une corde à son arc. Via les réseaux sociaux, elle se lance en effet dans la promotion d’autres grandes marques. Ainsi, ses followers ont pu découvrir une publication payée par Amazon. LD People soulève le voile pour vous.



Un beau geste dissimulé !



Comme beaucoup d’autres stars, Jenifer accepte donc aujourd’hui de prêter son nom à de grandes marques. Ainsi, l’une de ces dernières stories et publications sur Instagram met le géant Américain en avant. Et dans la vie, tout travail mérite salaire. Selon plusieurs sources, Jenifer aurait donc été payée pour cette publicité. Aussi, elle aurait touché quelques milliers d’euros d’après plusieurs rumeurs. Évidemment, la chanteuse n’est pas la seule à se livrer à ce genre d’opération. Car aujourd’hui, toutes les célébrités de la chanson, du cinéma ou de la télévision agissent de la sorte. Très sollicités par les publicitaires, ils se prêtent tous au jeu. Car il faut bien avouer que les retombées sont importantes. Même les stars de la téléréalité sont aujourd’hui payées des sommes folles pour devenir des influenceurs.



Ainsi, Jennifer n’échappe pas à la règle. Mais si certains trouvent cela choquant, cela fait partie du nouveau business. Pourtant, Jenifer a décidé de faire les choses un peu différemment. En effet, elle a mis un ultimatum à Amazon. Elle est effectivement d’accord de participer à cette action, mais à une seule condition. La coach de The Voice souhaite ajouter un message à but caritatif. Car avec cet argent généré par la publicité, elle va venir en aide aux enfants malades. Très impliquée dans cette cause, Jenifer récoltera de l’argent pour la recherche contre le cancer pédiatrique. C’est ce qu’on appelle faire d’une pierre deux coups ! Alors même si la jeune femme a des détracteurs, tant pis pour eux. Car en réalité, elle ne fait que profiter du système. Et de plus, elle ajoute une bonne cause à cette opération financière.