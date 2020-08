Jenifer : le prix déraisonnable de sa tenue fait scandale sur la toile !

Jenifer est impatience d’effectuer son retour à la télévision. Elle fait partie du jury de l’émission de télé crochet très populaire : The Voice Kids. La pétillante chanteuse prend soin de son apparence et veille à être toujours parfaite. Récemment, on a pu la voir avec une tenue très spéciale pour faire la promotion de la 7esaison de l’émission phare de TF1. Ses vêtements sont hors de prix.

C’est bientôt la rentrée pour la chanteuse Jenifer. Dès le 22 août, la belle brune sera de retour sur TF1. Elle fera partie du jury de la nouvelle saison de The Voice Kids. Elle sera aussi Coach. Elle sera accompagnée de deux jurés historiques Soprao et Patrick Fiori. Au Casting figurera une nouvelle tête. Il s’agit de Kendji Girac. Le chanteur a été révélé par l’émission The Voice, il y a quelques années. C’est une grande nouveauté qu’un ancien candidat se retrouve membre du jury. C’est une vraie marque de reconnaissance. Le lauréat de la 3e saison de l’émission The Voice devra faire entendre sa voix et se démarquer des autres. Jenifer a déjà coaché deux candidates qui l’ont emporté : Carla en 2014 et Emma en 2018.

Une tenue très chère

Pour ce retour sous le feu des projecteurs, Jenifer soigne ses tenues. A chaque nouvelle saison, la chanteuse s’affiche avec des tenues très glamours, à des prix souvent excessifs. Pour cette nouvelle saison, Jenifer en met plein les yeux à ses admirateurs. Sur le cliché visant à faire la promotion du programme The Voice Kids, la chanteuse pose avec Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori dans une tenue estivale totalement sublime. L’artiste porte un chemisier en popeline avec de belles broderies, des manches assez courtes. En bas, elle s’affiche avec un short rayé. Il s’agit de vêtements de l’enseignefétiche des fans de mode : Miu Miu.

Voir cette publication sur Instagram Summer vibes ☀️💋 Pic by @stephanedelove Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 24 Juil. 2020 à 9 :49 PDT

Comme l’indique le compte Instagram qui s’appelle « Jenifer mode », pour acheter top, vous devrez débourser 950 euros et pour le bas, il faudra régler 613 euros. D’autres tenues qu’elle porte sont aussi à des prix très élevés. Pour les entretiens diffusés dans l’émission, Jenifer s’affiche avec une blouse signée Balenciaga au tarif de 1.290 euros. Il faut avoir les moyens.

Des vêtements offerts ou prêtés

Il faut savoir que la plupart des vêtements portés par Jenifer lui sont soient prêtés, soient offerts. En effet, les personnalités qui passent à la télévision sont regardées par des millions de personnes. De nombreuses jeunes filles regardent les looks de leurs stars préférées et ont ensuite envie d’acheter les mêmes vêtements.

Voir cette publication sur Instagram Relax 💙 c’est dimanche…💋 Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 2 Août 2020 à 3 :47 PDT

C’est une aubaine pour les grandes marques qui cherchent à obtenir de la visibilité pour les tenues. Les marques prêtent ou offrent ces tenues. Jenifer se voit souvent offrir des tenues. Elle est très suivie et possède un pouvoir de prescription fort. En coulisses, les marques cherchent au maximum à habiller les présentateurs télé pour espérer de belles retombées liées à la visibilité.