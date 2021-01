Jenifer manque Les Enfoirés 2021? TF1 répond pour la chanteuse et dit pourquoi…

Jenifer est dans tous les esprits depuis son concert en live-stream du 13 décembre dernier. Ses fans avaient de grands espoirs de la retrouver parmi la troupe des Enfoirés mais cela semble fortement compromis. En revanche, ce n’est pas la faute de la pandémie cette fois. Car le concert des Enfoirés va bel et bien pouvoir se tenir en dépit des restrictions sanitaires. En effet, un concert enregistré et sans public sera diffusé au mois de mars à la télévision. Mais il semblerait que Jenifer ne fasse pas partie du casting. LDPeople vous explique tout.

Jenifer et Les Enfoirés font concert à part

Jenifer a tout donné lors de son dernier concert. Envers et contre tout, elle a réussi à faire vibrer ses fans malgré la pandémie et la distance. Et elle les a même fait rêver un peu plus qu’elle ne l’aurai espéré. En effet, nombreux ont été les spectateurs du concert qui sont persuadé que Jenifer attend son troisième enfant. Rumeur ou fait, impossible de le savoir pour le moment. Car la chanteuse ne s’est pas exprimé sur le sujet. Ni pour confirmer les rumeurs, ni pour les contredire. Quoi qu’il en soit, elle n’a pas eu à s’exprimer publiquement pour que son absence du concert des Enfoirés soit officielle. C’est le chaîne TF1 qui s’est entretenue avec le magazine Femme Actuelle qui répond à cette question.

Pour la 42ème édition des Enfoirés, des célébrités de tous bords se retrouvaient à la halle Garnier de Lyon. Le tournage s’est terminé il y a moins d’une semaine et aucune trace de Jenifer sur le compte Instagram officiel de la troupe. Quelques noms sont néanmoins certifiés comme présents tels que Slimane, Kev Adams, Ines Reg, Carla Bruni ou encore Patrick Fiori. Mais Jenifer ne sera pas permis eux. TF1 a même une explication concernant l’absence de la chanteuse. Selon eux, elle a décidé de prendre une pause suite à son concert du 13 décembre dernier.

Une absence qui soulève de nombreuses interrogations

Ce détail, comme LDPeople vous devez vous en douter, ne fera que renforcer les rumeurs quant à la potentielle grossesse de la chanteuse. Jenifer fait-elle une pause parce qu’elle est enceinte ? C’est certainement la question que vont se poser ses fans de façon plus insistante. Moins nous allons voir la chanteuse et plus nous allons imaginer que c’est pour les besoins de sa grossesse qu’elle s’éloigne. Alors qu’en réalité elle s’éloigne peut-être justement pour que les rumeurs perdent en intensité ? Difficile à dire.

Néanmoins, les fans de Jenifer ont confiance en elle et savent qu’elle reviendra en temps et en heure. Depuis de très nombreuses années maintenant, elle a l’habitude d’avoir de longues absences mais elle revient toujours avec une énergie que seule la chanteuse est capable d’avoir. Une énergie qui transcende ses fans et qu’ils sont prêts à attendre de pieds fermes. L’essentiel est qu’elle suive son chemin et qu’elle n’oublie pas qu’il est lié à celui de ses admirateurs.