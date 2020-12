Jenifer met tout le monde d’accord avec sa chemise transparente et ses cuissardes rouges (Wow)

Jenifer: Lors de son tout premier concert en live à l’Olympia, la chanteuse est apparue avec une magnifique tenue. LD people va vous explique ce que portait exactement le jeune femme.

Le succès du concert virtuel de Jenifer

Il y a un mois environ, Jenifer sortait du silence après une période compliquée. En effet, la chanteuses était atteinte de la Covid-19 et a eu beaucoup de mal à s’en sortir. Son manque de la scène lui a fait prendre une décision un peu spéciale, dans une année complètement spéciale : “Bonjour à tous, Merci à tous pour vos nombreux messages et pardon pour ce long silence. Suite à ce satané virus de M…., je vous avoue avoir eu quelques difficultés à retrouver la grande forme. L’année dernière… déjà… c’était tellement génial ! Merci pour tous vos messages. Je reviens en forme avec une belle surprise” avait-elle dit notamment. Et cette surprise c’est un concert live en streaming.

Justement, ce dimanche 13 décembre à 18h, Jenifer avait donné rendez-vous à ses fans en direct de l’Olympia, lieu de son show streamé en direct sur la plateforme Inlive Stream. Une manière de se produire quand même pour la chanteuse, privée de concerts comme beaucoup d’autres à cause de la crise sanitaire. Et même si le public n’était pas présent directement, la chanteuse était contente de sa performance et de la présence de ses fans : “Quel moment incroyable ! Tellement heureuse d’avoir pu vous retrouver, même si c’était différent, si nouveau… Mais si bon a la fois. Vous savoir là, toujours là, me donne une force incroyable. Je vous aime…. Merci !”.

Elle a fait fureur sur les réseaux sociaux avec sa tenue

A l’occasion du concert, Jenifer a partagé plusieurs photos d’elle pendant sa prestation sur son compte Instagram. Ainsi, on peut voir la jeune femme dans une magnifique tenue qui peut rendre jalouses de nombreuses femmes. En effet, elle apparaît dans une robe chemise transparente et des cuissardes rouges XXL qui remontent jusqu’aux cuisses. Il faut dire que la chanteuse n’hésite pas à utiliser les réseaux sociaux pour partager ses plus beaux looks et il faut le dire, ça fonctionne.

Jenifer enceinte ? Les internautes convaincus après son concert virtuel https://t.co/eDLAvsIZXz — Voltage (@voltageofficiel) December 16, 2020

Ainsi, dans les commentaires des photos sur Instagram, de nombreuses personnes ont pris le temps de réagir. En effet, on pouvait lire des messages comme : “Tu es magnifique”, “Toujours aussi belle”, “Merci à toi pour ce concert, tu es exceptionnelle”. Mais un détail a également retenu l’attention de tout le monde, Jenifer est apparue avec “un joli petit ventre” devant les caméras. Les internautes sont certains que la chanteuse est enceinte : “Félicitations Jenifer, un joli petit ventre”, “Clairement enceinte” pouvait-on lire.