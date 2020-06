Jenifer une photo super hot refait surface et « choc » les internautes !

Jenifer est assez peu active sur les réseaux sociaux mais elle a des fans très connectés qui ont remis la main sur une ancienne photo d’elle plutôt d’elle sans rien.

La chanteuse de 37 ans fait en ce moment une pause dans sa carrière. Elle réfléchit en ce moment à de nombreux nouveaux projets pour la suite.

« Peut-être que ça va prendre deux semaines, peut-être un mois, peut-être un an”, a-telle récemment déclaré sur RTL.

La maman des deux têtes blondes Aaron et Joseph, veut prendre son temps mais reprendre aussi sa carrière d’actrice.

« Pourquoi pas tourner aussi, ça m’a beaucoup plu de tourner. Au cinéma comme à la télé, peu importe. Mais en tout cas de relever ce défi, de me mettre en immersion totale dans la peau de quelqu’un d’autre. Ça me plaît bien aussi cette histoire »,a-t-elle expliqué dans 50 Minutes Insides.

Ce qui est sur c’est que sur Instagram la chanteuse est beaucoup moins présente que lors dernière tournée mais tient au courant ses fans de ses projets futurs.

La semaine dernière, elle postait un selfie pour ses fans.

La communauté de Jenifer très active sur Instagram notamment, a remis la main sur une ancienne photo osée de la jeune femme brune.

En parallèle de sa carrière d’artiste, la chanteuse Jenifer s’est lancée dans une aventure très différent : la décoration.

C’est l’équipe Exsud qu’elle travaille. Elle elle a décidé de créer sa propre collection de décoration. « Sous le signe d’une belle rencontre…Charlotte et sa super équipe @exsud_design je peux enfin vous annoncer le lancement de « LIGATI ». Une autre de mes passions la déco. Toute une collection d’objets de décoration que j’ai imaginé à la fois électrique, vintage et chic. Une gamme qui réchauffera vos intérieurs ou extérieurs d’ailleurs », a-t-elle dit 18 mai dernier via une photo publiée sur son compte Instagram.

C’est dès septembre prochain que ses fans pourront découvrir son travail, notamment avec l’ouverture d’un popupstore à Paris : « Le #popupstore « LIGATI » ouvrira ses portes dès le 5 septembre 2020 à #paris #palaisroyal. Tellement hâte avec @exsud_design que vous decouvriez notre collection », a-t-elle mentionné sur ses réseaux sociaux.

Un des ses morceaux, sortis courant mai est devenu une sorte d’hymne dé déconfinement « J’ai été très heureuse et très touchée que (cette) chanson apporte du sourire aux gens en ce moment. J’ai trouvé ça génial », s’est-elle exprimée au micro de M6.

Suite au succès de Nouvelle Page, certifié disque de platine et écoulé à plus de 120 000 exemplaires, un neuvième opus pourra ravier ses fans.

« Comme quoi, quand on sort une chanson, elle ne nous appartient plus. Elle appartient au public. » a-t-elle dit.

ON pourra aussi retrouver Jenifer sur le célèbre fauteuil rouge de The Voice sur TF1. Elle a également participé au tournage de la septième saison de The Voice Kids aux côtés de Patrick Fiori, Soprano et de Kendji Girac il y. A peu de temps.