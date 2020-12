Jenifer revoit son ex sur TPMP, malaise garanti, et c’est super gênant!

Jenifer était l’invitée de TPMP le 11 décembre dernier. Et si elle était venue pour faire la promotion de son concert en live-stream, elle a aussi retrouvé son ex en plateau. En effet, la joyeuse bande de chroniqueurs de Cyril Hanouna compte dans ses rangs Jean-Pascal Lacoste. Ce dernier et Jenifer faisaient tous les deux partie de la première promotion des candidats de la Star Academy. Et durant cette folle aventure, ils étaient en couple ! 19 ans après, les revoilà réunis chez TPMP mais visiblement, ils ne sont plus si proches qu’ils ont pu l’être. LDPeople vous propose de découvrir ce moment de malaise indéniable qu’ils ont partagé durant la coupure publicitaire.

Jenifer et Jean-Pascal Lacoste se retrouvent sur le plateau de TMPM

Jenifer a continué son parcours dans la chanson depuis sa victoire de la première saison de la Star Academy. La chanteuse enchaîne les albums et les concerts et n’a pas fini de faire vibrer ses fans. Tandis que Jean-Pascal n’a pas poursuivi dans cette voie. Aujourd’hui il est heureux d’être l’un des chroniqueurs de TPMP et visiblement très heureux de retrouver Jenifer pour cette soirée télévisée. Pendant la coupure publicitaire, Jean-Pascal s’est emparé de son téléphone portable pour partager une story sur Instagram. Une story qui transpire le malaise d’après les internautes.

En effet, Jean-Pascal Lacoste et Jenifer étaient le couple star de la Star Academy mais aujourd’hui, ils sont des étrangers l’un pour l’autre et cela se voit. Néanmoins, le chroniqueur de TPMP fait l’effort de montrer son enthousiasme de la revoir après tout ce temps. Mais il est rapidement évident qu’ils n’ont pas grand chose à se dire et qu’ils sont mal à l’aise.

Les retrouvailles de Jenifer et Jean-Pascal 19 ans après la Star Ac’, dans TPMP. https://t.co/HJYc1jeMMH pic.twitter.com/yQBtAPf3H8 — Thomas Monnier (@ThomasMonnier27) December 11, 2020

Cette courte vidéo fait le tour des réseaux sociaux et se voit commenter par toute sorte de messages d’internautes. Vos rédacteurs LDPeople ont pris le temps de vous résumer les tendances à ce sujet. D’abord, certains sont ravis de les revoir côte à côte. Mais ils sont en petit nombre face aux internautes qui trouvent cette vidéo complètement gênante. En effet, des fans de TPMP soulignent le caractère hypocrite de Jean-Pascal Lacoste de sourire à Jenifer alors qu’il l’aurait critiqué à maintes reprises dans l’émission. C’est malheureusement ce son de cloche qui a le plus d’écho du côté des réseaux sociaux.

Délicat de retrouver son ex, même 19 ans après

Néanmoins, il ne faut pas oublier de souligner qu’il doit être difficile de trouver les mots avec une personne que l’on a pas revu depuis 19 ans. D’autant qu’ils ont cessé de se voir après s’être séparés. Si les fans se souviennent bien, Jean-Pascal Lacoste avait même demandé Jenifer en mariage à l’époque. Dans de telles conditions, il est effectivement compliqué pour Jenifer et son ex de se sentir à l’aise pour discuter ensemble.

Quoi qu’il en soit, Jenifer a pu faire la promotion de son concert en live-stream, qui s’est déroulé à merveille le 13 décembre dès 18h. Elle en gardera un souvenir impérissable malgré l’absence physique de son public.