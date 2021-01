Jenifer ose une improbable robe zébrée moulante, découvrez vite cette photo!

Mardi 19 janvier, M7 diffusera l’incroyable Morning Night qui signe le grand retour de Michaël Youn. Jenifer sera de la partie dans une très moulante robe zébrée. Elle lui va à ravir !

Le Morning Live avait rythmé la vie des téléspectateurs de M6 pendant plus de 18 mois. 10 ans plus tard, Michaël Youn a fait son come back sur la chaîne en mars 2020 avec le Morning Night. Fort d’un succès immense, il renouvelle l’expérience avec un deuxième Morning Night qui sera diffusé ce mardi 19 janvier, sur M6 avec jenifer.

“M6 nous a donné carte blanche!”

Accompagné de ses deux compères Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, l’humoriste promet de mettre le feu avec des numéros repoussant toujours plus loin les limites du rire et des sensations. «M6 nous a donné carte blanche! Nous n’avons pas été censurés une seule seconde. Je me suis vraiment senti libre», raconte Fatal Bazouka. Ça promet !

Jamel Debbouze déguisé en Zorro

Pour cette seconde édition, l’animateur accueillera l’actrice Isabelle Nanty, présentée comme l’auteur du livre Tire mon doigt, aux éditions du Derch, Jamel Debbouze déguisé en Zorro et Jarry en champion de karaté. Au cours de l’émission, on verra le retour du célèbre mégaphone, des sketchs en pagaille ou encore des fausses publicités.

Mais les invités devront surtout relever des défis. Ils feront des parodies par exemple. Quant à notre chère chanteuse Jenifer, d’origine corse, elle devra aussi lire au prompteur des propos assez dérangeants et plein de clichés à propos de l’île de Beauté ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on a hâte de voir ça !

Les invités devront ainsi concourir pour tenter de remporter 10 minutes de “carte blanche”. A la fin de l’émission, le ou la gagnante pourra ainsi faire ce qu’il ou elle voudra pendant 10 minutes.

“On est content de se retrouver avec les copains pour faire des bêtises et pouvoir se retrouver à la télévision pour faire marrer les gens en se moquant de nous-mêmes“, a expliqué Michaël Youn à RTL. “On peut encore rire de beaucoup de choses, c’est même important en ce moment.”, a-t-il conclu.

Jenifer ose tout !

D’ailleurs, dans la bande-annonce, nous avons eu le plaisir de découvrir la chanteuse et comédienne Jenifer dans une improbable robe zébrée. Un choix vestimentaire inhabituel pour la coach de The Voice.

La belle corse participera d’ailleurs à la prochaine saison anniversaire de The Voice. Elle a beaucoup réfléchi avant d’accepter de passer de The Voice Kids à la version adulte. “J’aime la version adultes car c’est un travail différent avec les talents. Mais j’ai hésité au tout début quand on me l’a proposée, peu après le confinement. Dans ma tête je travaillais déjà sur ma ligne de déco, mes nouvelles chansons… et je ne voulais pas passer outre ma famille, qui est ma priorité (…) Puis on m’a expliqué que ce serait une saison particulière, plus courte.” Au sein de LDpeople en tous cas, on applaudit sa décision !