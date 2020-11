Jenifer: Sa grosse boulette en pleine interview, les internautes la reprennent sans filtres!

Il y a quelques heures, Jenifer a donné une interview à la chaîne CNews. Dans celle-ci, la jeune femme, a, à en croire ses fans, commis une “petite boulette”. Explications.

L’erreur de Jenifer en direct à la télévision

Le dimanche 13 décembre à 18H, les fans de Jenifer pourront profiter un concert de la jeune femme. En effet, la chanteuse a décidé de mettre en place : un concert exclusif en Live Stream ; “Accompagnée de ses musiciennes, elle partagera avec vous ses plus grands tubes, comme une invitation à chanter pour s’évader et profiter de cette nouvelle expérience Live” déclare notamment la plateforme qui diffusera le show en direct.

.@JeniferOfficiel se confie sur son premier concert live stream qui aura lieu le 13 décembre en direct de l’Olympia 😍 Un show d’1h30 avec une longue setlist. Réservations : https://t.co/01EkZPckfe#JeniferEnLiveStream pic.twitter.com/D2ArsP1OkU — #JeniferEnLiveStream⚡️ (@Promo_Jenifer) November 24, 2020

Et si Jenifer est impatiente à l’idée de retrouver sa communauté lors de ce concert 2.0, elle a tout de même fait une petite erreur lors d’une interview pour CNEWS. En effet, la jeune femme a déclaré à la chaîne de télévision qu’elle était ravie de pouvoir voir ceux qui participeront à ce live. Mais ce ne sera pas le cas, c’est en tout cas ce qu’affirme les fans de la jeune femme : “Petite erreur de sa part, elle ne verra pas nos visages”.

Après la Covid, Jenifer a eu du mal retrouver la forme

Comme vous le savez sûrement, Jenifer a contracté le virus, quelques jours avant la finale de The Voice Kids. Ce jour-là, elle a pris le soin de ne pas s’approcher de ses talents pour éviter les contaminations : “Je suis très triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes (…) Faites attention, protégez-vous, protégez les autres et ensemble on va gagner contre ce virus” avait-elle notamment dit la vieille de l’ultime épreuve des candidats.

Coronavirus : Jenifer contaminée, elle a eu du mal à guérir https://t.co/cZEJvujAdc pic.twitter.com/Z6Mp9cIrxh — Non Stop People (@NonStopPeople) October 31, 2020

Quelques semaines plus tard, elle avait à nouveau pris la parole en indiquant qu’elle avait des difficultés à reprendre des couleurs depuis la contraction du virus :”Bonjour à tous, Merci à tous pour vos nombreux messages et pardon pour ce long silence. Suite à ce satané virus de M…., je vous avoue avoir eu quelques difficultés à retrouver la grande forme“. Enfin, Jenifer veut mettre tout le monde au courant et explique que ce n’était pas une simple grippe, qu’il fallait faire attention et continuer de respecter les gestes barrières : “Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Soyez courageux et positifs. Je vous aime plus que fort !“.