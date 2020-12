Jenifer: sa tenue copiée par une célèbre humoriste, Inès Reg se fait dézinguer sur les réseaux sociaux

La dernière cérémonie des NRJ Music Awards a une fois de plus accueilli un grand nombre de stars. Pour cette soirée spéciale, toutes les célébrités se sont évidemment parées de leurs plus belles tenues. Néanmoins, une grande vedette de l’humour a été attaquée sur les réseaux sociaux après son passage sur le tapis rouge. En effet, certains internautes reprochent à Inès Reg son manque de personnalité. Pour eux, elle a tout simplement copier un des looks de la chanteuse de Jenifer ! Alors plagiat vestimentaire ou simple coïncidence ? LD People mène l’enquête.



Jenifer : un style inimitable, sauf pour Inès Reg



Une soirée placée sous le signe de la musique et de la mode



Chaque année, les NRJ Music Awards sont un grand événement très attendu. En effet, la soirée récompense les meilleurs artistes du monde de la musique. Cette année, le show se déroule naturellement dans des conditions un peu spéciales. En raison de la pandémie, certaines mesures doivent être mises en place. Cependant, le spectacle s’apprête comme toujours à être très suivi. Dès lors, toutes les stars invitées pour l’événement se sont parées de leurs plus belles robes ou de leurs plus beaux costumes.



D’ailleurs, pour cette édition, l’humoriste Inès Reg semble avoir fait le buzz. Connue grâce aux réseaux sociaux, la jeune femme met les petits plats dans les grands. Dès lors, elle choisit un look très tendance. Mais selon certains téléspectateurs, la compagne de Kevin aurait manqué de singularité. En effet, elle a tout simplement copié le style de Jenifer lors de son passage dans le même programme l’année dernière. Immédiatement, les critiques fusent sur les réseaux sociaux. LD People comparé les deux styles pour vous.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer.Bartoli_fans (@jenifer.bartoli_fans)

Un copier-coller vestimentaire



Depuis quelques mois, Inès Reg est devenue la star montante de l’humour. Tout le monde se rappelle de ses capsules hilarantes sur le web. Notamment, les internautes ne peuvent oublier son célèbre ” Kevin ! Mets des paillettes dans ma vie “. À l’époque, la jeune femme rêve de gloire et de mener la vie des grands de ce monde ! Aujourd’hui, cela semble chose faite. En finalement en très peu de temps, elle est propulsée dans le monde du show-business. Et pour son plus grand bonheur, elle est maintenant invitée sur tous les plateaux de télévision et à tous les événements mondains. Donc, pour les NRJ Music Awards, elle veut paraître à son avantage. Dès lors, elle choisit une robe particulièrement ” originale “.



Réalisée dans un tissu d’une extrême légèreté, rappelant un tutu de danseuse, la coupe est également très particulière. Courte sur le devant et longue derrière, cette tenue ne manque pas de singularité. Si certains saluent son style, d’autres lui reprochent d’avoir simplement copié la chanteuse Jenifer ! En effet, l’année dernière au même endroit et à la même date, la chanteuse Corse portait exactement la même robe. Seule la couleur diffère. Mais il y a une véritable similarité entre les deux tenues. Dès lors, les comparaisons fusent sur la toile. Et elles ne sont pas toujours élogieuses ! ” Comme quoi cette jolie robe ne va pas à tout le monde… ! Love Jenifer “ ou bien ” Jenifer la porte très bien “. Mais quoi qu’il en soit, Inès Reg semble heureuse de sa présence aux NRJ Music Awards. Capable de beaucoup d’autodérision, la nouvelle star de l’humour s’amusera probablement de ces critiques.